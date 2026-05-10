  4. Челси может возглавить известный экс-игрок
10 мая 2026, 16:37
Челси может возглавить известный экс-игрок

Филипе Луис вошел в шорт-лист «синих»

Getty Images/Global Images Ukraine. Филипе Луис

40-летний экс-защитник «Челси» Филипе Луис может возглавить основную команду «синих».

Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, руководство лондонского клуба включило бразильца в список потенциальных тренеров. После увольнения Лиама Росеньора «Челси» находится в активном поиске замены. Пока что лондонцы не выходили на контакт непосредственно с Луисом.

Филипе Луис выступал в составе «Челси» в качестве игрока в сезоне 2014/15. После завершения карьеры он стал тренером. С 2019 по 2026 годы он возглавлял бразильский «Фламенго». В настоящее время специалист находится без работы.

Андрей Плыгун Источник: Николо Скира
