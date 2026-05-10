«Я их избегаю». Моуринью ответил на слухи о Реале
Португалец опроверг информацию о контактах с мадридским клубом
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал последние слухи о заинтересованности мадридского «Реала» в его услугах.
Сообщалось, что руководство «сливочных» уже начало переговоры с португальцем. В его возвращении в клуб якобы лично заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес.
«Разговоры о «Реале» продолжаются, я, как и раньше, их избегаю. Но, честно говоря, у меня не было никаких контактов ни с президентом, ни с кем-либо из важных людей в их структуре. По своему личному решению я ни с кем не общаюсь, особенно сейчас, в конце сезона», – заявил Моуриньо.
Жозе тренировал «Реал» с 2010 по 2013 годы. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2027 года.
