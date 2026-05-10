  4. «Я их избегаю». Моуринью ответил на слухи о Реале
10 мая 2026, 16:10
«Я их избегаю». Моуринью ответил на слухи о Реале

Португалец опроверг информацию о контактах с мадридским клубом

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал последние слухи о заинтересованности мадридского «Реала» в его услугах.

Сообщалось, что руководство «сливочных» уже начало переговоры с португальцем. В его возвращении в клуб якобы лично заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес.

«Разговоры о «Реале» продолжаются, я, как и раньше, их избегаю. Но, честно говоря, у меня не было никаких контактов ни с президентом, ни с кем-либо из важных людей в их структуре. По своему личному решению я ни с кем не общаюсь, особенно сейчас, в конце сезона», – заявил Моуриньо.

Жозе тренировал «Реал» с 2010 по 2013 годы. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2027 года.

Жозе Моуриньо Бенфика Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Португалии по футболу
Андрей Плыгун
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
