Игрок Барселоны мечтает привезти кубок Лиги чемпионов в Черновцы

16-летний полузащитник юношеской сборной Украины и «Барселоны» Артем Рыбак рассказал о своей мечте выиграть Лигу чемпионов в составе каталонского клуба.

«Чего бы ты хотел достичь? Выиграть Лигу чемпионов, конечно. Приехать в Черновцы с Кубком чемпионов? Конечно, очень хотел бы», – признался футболист.

Рыбак выступает в системе «Барселоны» с 2022 года. Недавно сообщалось, что каталонцы хотят подписать с украинцем первый профессиональный контракт.