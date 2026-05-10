Испания10 мая 2026, 14:37 | Обновлено 10 мая 2026, 14:39
616
0
Игрок Барселоны мечтает привезти кубок Лиги чемпионов в Черновцы
Рыбак хочет показать землякам самый престижный клубный трофей
10 мая 2026, 14:37 | Обновлено 10 мая 2026, 14:39
616
0
16-летний полузащитник юношеской сборной Украины и «Барселоны» Артем Рыбак рассказал о своей мечте выиграть Лигу чемпионов в составе каталонского клуба.
«Чего бы ты хотел достичь? Выиграть Лигу чемпионов, конечно. Приехать в Черновцы с Кубком чемпионов? Конечно, очень хотел бы», – признался футболист.
Рыбак выступает в системе «Барселоны» с 2022 года. Недавно сообщалось, что каталонцы хотят подписать с украинцем первый профессиональный контракт.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 мая 2026, 08:59 12
Специалистов из Украины в тренерском штабе Мальдеры будет немного
Футбол | 10 мая 2026, 08:40 15
Все из-за угрозы ракетного удара
Футбол | 10.05.2026, 14:24
Футбол | 10.05.2026, 09:44
Бокс | 10.05.2026, 01:45
Комментарии 0
Популярные новости
08.05.2026, 09:07 2
09.05.2026, 08:01
10.05.2026, 07:40 7
08.05.2026, 11:56 12
10.05.2026, 06:44 6
09.05.2026, 14:35 4
10.05.2026, 01:32
09.05.2026, 09:01 43