Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ни в коем случае». В Металлисте 1925 не признали потерю медалей УПЛ
Украина. Премьер лига
10 мая 2026, 14:26 | Обновлено 10 мая 2026, 14:47
471
0

«Ни в коем случае». В Металлисте 1925 не признали потерю медалей УПЛ

Команда Младена Бартуловича будет бороться за бронзу до самого конца

10 мая 2026, 14:26 | Обновлено 10 мая 2026, 14:47
471
0
«Ни в коем случае». В Металлисте 1925 не признали потерю медалей УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Варакута

Вратарь харьковского «Металлиста 1925» Даниил Варакута ответил на вопрос о мотивации команды на оставшуюся часть сезона.

После ничьей с «Зарей» (1:1) в 27-м туре УПЛ команда Младена Бартуловича занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от четвертого «Динамо» на два и третьего ЛНЗ на восемь очков. У харьковчан остаются лишь теоретические шансы на «бронзу».

«Завершилась ли для нас борьба за медали? Ни в коем случае! Чемпионат продолжается, и мы не имеем права расслабляться. Каждый матч для нас важен, и мы выходим с настроем только на победу и максимальную отдачу», – сказал Варакута.

Также игрок отметил, что команда уже оправилась от драматического поражения в полуфинале Кубка Украины с «Черниговом».

Следующий матч в УПЛ «Металлист 1925» сыграет с «Карпатами» 12 мая.

По теме:
Надежда остается. Металлург вырвал победу в матче с Прикарпатьем
Маркевич пристыдил Костюка после претензий к коучу ЛНЗ в матче УПЛ
Чемпионская игра. Известны стартовые составы на матч Полтава – Шахтер
Даниил Варакута Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Футбол | 10 мая 2026, 09:44 1
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны

Ожидается появление Тибо Куртуа

Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Бокс | 10 мая 2026, 01:32 0
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена

Боксер может завоевать специальный пояс WBC

Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Футбол | 10.05.2026, 08:40
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
Футбол | 10.05.2026, 08:59
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
Мальорка – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 10.05.2026, 13:56
Мальорка – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 44
Футбол
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 193
Хоккей
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
09.05.2026, 07:25 15
Футбол
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
08.05.2026, 09:07 2
Бокс
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 6
Футбол
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
08.05.2026, 11:56 12
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 18
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем