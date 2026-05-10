«Ни в коем случае». В Металлисте 1925 не признали потерю медалей УПЛ

Вратарь харьковского «Металлиста 1925» Даниил Варакута ответил на вопрос о мотивации команды на оставшуюся часть сезона.

После ничьей с «Зарей» (1:1) в 27-м туре УПЛ команда Младена Бартуловича занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от четвертого «Динамо» на два и третьего ЛНЗ на восемь очков. У харьковчан остаются лишь теоретические шансы на «бронзу».

«Завершилась ли для нас борьба за медали? Ни в коем случае! Чемпионат продолжается, и мы не имеем права расслабляться. Каждый матч для нас важен, и мы выходим с настроем только на победу и максимальную отдачу», – сказал Варакута.

Также игрок отметил, что команда уже оправилась от драматического поражения в полуфинале Кубка Украины с «Черниговом».

Следующий матч в УПЛ «Металлист 1925» сыграет с «Карпатами» 12 мая.