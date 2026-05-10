Александр КЕМКИН: «Последние два матча были очень тяжелыми морально»
Вратарь «Кривбасса» прокомментировал победу над «Карпатами»
Вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин прокомментировал победу над львовскими «Карпатами» (1:0) в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги.
– Александр, каким получился поединок?
– Для меня самое главное – это то, что команда победила и сыграла «на ноль». Потому что последние два матча были очень тяжелыми морально. Рад, что удалось прервать эту неприятную серию.
– Настраивались ли вы как-то по-особому на матч против бывших одноклубников?
– Дополнительной мотивации не было, потому что к каждой встрече я настраиваюсь одинаково. Я всегда подчеркивал нашим защитникам, чтобы они были более организованными, более компактными, чтобы у меня было меньше работы. И сегодня оборона сыграла очень хороший матч.
– Игра проходила в будний день, тем не менее пришло довольно много наших болельщиков.
– Да, и за это большая благодарность нашим болельщикам. Их было слышно, они нас заряжали, особенно в последние минуты, когда было непросто физически. Только слова благодарности. Они у нас самые лучшие.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
