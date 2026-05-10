  Александр КЕМКИН: «Последние два матча были очень тяжелыми морально»
10 мая 2026, 20:45
Александр КЕМКИН: «Последние два матча были очень тяжелыми морально»

Вратарь «Кривбасса» прокомментировал победу над «Карпатами»

ФК Кривбасс. Александр Кемкин

Вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин прокомментировал победу над львовскими «Карпатами» (1:0) в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Александр, каким получился поединок?

– Для меня самое главное – это то, что команда победила и сыграла «на ноль». Потому что последние два матча были очень тяжелыми морально. Рад, что удалось прервать эту неприятную серию.

– Настраивались ли вы как-то по-особому на матч против бывших одноклубников?

– Дополнительной мотивации не было, потому что к каждой встрече я настраиваюсь одинаково. Я всегда подчеркивал нашим защитникам, чтобы они были более организованными, более компактными, чтобы у меня было меньше работы. И сегодня оборона сыграла очень хороший матч.

– Игра проходила в будний день, тем не менее пришло довольно много наших болельщиков.

– Да, и за это большая благодарность нашим болельщикам. Их было слышно, они нас заряжали, особенно в последние минуты, когда было непросто физически. Только слова благодарности. Они у нас самые лучшие.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Карпаты Александр Кемкин
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
