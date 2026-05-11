Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
ФК Динамо. Игорь Костюк

Киевское «Динамо» провело масштабный отбор прошлой зимой.

Как отмечает источник, особое внимание было уделено нападающим. В лагерь столичного гранда приехало целых 15 нападающих, но ни один не подошел Игорю Костюку и его тренерскому штабу, и «Динамо» отказало футболистам в дальнейшем сотрудничестве.

В итоге киевляне решили доигрывать сезон с тремя нападающими – Эдуардо Герреро, Владиславом Бленуце и Матвеем Пономаренко.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

