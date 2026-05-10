ФОТО. Как Шахтер готовился к потенциально чемпионскому матчу

В 27-м туре УПЛ Шахтер сыграет с Полтавой. Матч пройдет 10 мая в 15:30 во Львове на Арене Львов. Горнякам нужно не проиграть матч, чтобы досрочно стать чемпионами Украины.

При положительном результате в поединке Шахтер может досрочно завоевать чемпионский титул, который станет 16-м за всю историю клуба. Горняки сейчас уверенно лидируют в Премьер-лиге, имея 63 очка (разница мячей: 61–17), при этом не уступают в чемпионате уже 17 поединков подряд. В предыдущем туре команда Арды Турана добыла волевую победу в украинском класико над Динамо (2:1), голами отметились Лукас и Лассина Траоре. На этой неделе в Лондоне матчем с английским Кристал Пэлас дончане на стадии полуфинала Лиги конференций УЕФА завершили выступления на евроарене. Самыми результативными футболистами являются Кауан Элиас (11 голов, 7 ассистов), Лука Мейреллиш (10/2) и Эгиналду (9/3).

Полтава впервые выступает в УПЛ, однако задержаться в элитном дивизионе, похоже, не удастся. После 26 матчей – 2 победы, 6 ничьих и 18 поражений, и сейчас с 12 очками (разница мячей: 23–66) клуб находится на последнем месте турнирной таблицы. От спасительной, 14-й позиции горожане отстают на 8 баллов. В прошлом туре подопечные Павла Матвийченко выдали яркую ничью с Кривбассом (3:3), но безвыигрышная серия в УПЛ продолжилась до 12 поединков. Самым результативным в команде является Максим Марусич (4 гола, 1 ассист).

В чемпионате Украины Шахтер и Полтава встречались один раз – 9 ноября 2025 года в первом круге УПЛ на Арене Львов. Горняки колоссально превосходили соперника и забили аж 7 мячей. Уже на 3-й минуте Марлон Гомес открыл счет, а на 17-й Педриньо провел второй гол, реализовав пенальти. В начале второго тайма полтавчане отквитали один мяч – отличился Денис Галенков. Однако дальше забивали только дончане: Эгиналду и Олег Очеретько довели разницу в счете до крупной, а окончательный разгром оформили голы Невертона, Ефима Конопли и Кауана Элиаса в конце матча. 7:1 – победа оранжево-черных.

Поединок Полтава – Шахтер обслужит бригада арбитров во главе с Дмитрием Евтуховым. Ассистенты – Тарас Клименко и Дмитрий Оганесян. Арбитр VAR – Михаил Райда. Ассистент арбитра VAR – Денис Резников.

Фотогалерея