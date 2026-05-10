10 мая на «Сон Моиш» пройдет матч 35-го тура Примеры Испании, в котором «Мальорка» встретится с «Вильярреалом». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

«Мальорка»

Команда в последние годы показывала неплохой футбол. С Хавьером Агирре она добиралась до кубкового финала. Перед началом прошлого сезона его сменил Аррасате – и поднял на десятое место в турнирной таблице. Тогда казалось, что будет дальнейший прогресс и получится полноценно ввязаться в борьбу за еврокубки.

Но Ягоба уже был уволен, на фоне постоянных неудач и риска вылететь. Впрочем, его достаточно своевременно сменили на Демичелиса. Мартин в свое время немало отыграл в Ла Лиге как футболист. Сейчас экс-защитник успешно вернулся уже как наставник. С ним островитяне заметно ожили и взяли ряд побед, в том числе в прошлом туре оформили 1-0 на поле «Жироны». Но расслабляться рано, ведь совсем рядом, в паре очков, упавший на восемнадцатое место «Алавес».

«Вильярреал»

Клуб чуть больше двух лет назад вернул на тренерский пост Марселино. И даже странно, что с летом с этим специалистом расстанутся. Ведь он не просто быстро вывел старых-новых подопечных из затянувшегося в 2023/2024 спада, но и поднял их в топ-5 по итогам прошлого розыгрыша Примеры. Более того, на этом футболисты не остановились, и сейчас выигрывают гонку у «Атлетико» за третье место. За четыре тура до финиша они опережают мадридский гранд аж на пять очков! И уже гарантировали второй кряду выход в Лигу чемпионов.

По иронии, как раз выступления в главном еврокубке и стали, похоже, основным аргументов против этого наставника. Ведь в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов испанцы проиграли семь раз при ничьей, что вырвали на последних секундах у «Ювентуса» дома. Любопытно, не упадут ли результаты после официального объявления о расставании тренера и команды уже через месяц.

Статистика личных встреч

Четырежды в пяти крайних поединках выигрывал «Вильярреал» при одной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не особенно верят в гостей, хотя те гораздо выше в таблице. Тут стоит попробовать вариант с «обе забьют» (коэффициент – 1,6).