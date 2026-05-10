Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальорка – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Мальорка
10.05.2026 15:00 - : -
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 мая 2026, 10:56 | Обновлено 10 мая 2026, 10:57
81
0

Мальорка – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок 35-го тура Ла Лиги состоится 10 мая в 15:00 по Киеву

10 мая 2026, 10:56 | Обновлено 10 мая 2026, 10:57
81
0
Мальорка – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

10 мая на «Сон Моиш» пройдет матч 35-го тура Примеры Испании, в котором «Мальорка» встретится с «Вильярреалом». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

«Мальорка»

Команда в последние годы показывала неплохой футбол. С Хавьером Агирре она добиралась до кубкового финала. Перед началом прошлого сезона его сменил Аррасате – и поднял на десятое место в турнирной таблице. Тогда казалось, что будет дальнейший прогресс и получится полноценно ввязаться в борьбу за еврокубки.

Но Ягоба уже был уволен, на фоне постоянных неудач и риска вылететь. Впрочем, его достаточно своевременно сменили на Демичелиса. Мартин в свое время немало отыграл в Ла Лиге как футболист. Сейчас экс-защитник успешно вернулся уже как наставник. С ним островитяне заметно ожили и взяли ряд побед, в том числе в прошлом туре оформили 1-0 на поле «Жироны». Но расслабляться рано, ведь совсем рядом, в паре очков, упавший на восемнадцатое место «Алавес».

«Вильярреал»

Клуб чуть больше двух лет назад вернул на тренерский пост Марселино. И даже странно, что с летом с этим специалистом расстанутся. Ведь он не просто быстро вывел старых-новых подопечных из затянувшегося в 2023/2024 спада, но и поднял их в топ-5 по итогам прошлого розыгрыша Примеры. Более того, на этом футболисты не остановились, и сейчас выигрывают гонку у «Атлетико» за третье место. За четыре тура до финиша они опережают мадридский гранд аж на пять очков! И уже гарантировали второй кряду выход в Лигу чемпионов.

По иронии, как раз выступления в главном еврокубке и стали, похоже, основным аргументов против этого наставника. Ведь в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов испанцы проиграли семь раз при ничьей, что вырвали на последних секундах у «Ювентуса» дома. Любопытно, не упадут ли результаты после официального объявления о расставании тренера и команды уже через месяц.

Статистика личных встреч

Четырежды в пяти крайних поединках выигрывал «Вильярреал» при одной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не особенно верят в гостей, хотя те гораздо выше в таблице. Тут стоит попробовать вариант с «обе забьют» (коэффициент – 1,6).

Прогноз Sport.ua
Мальорка
10 мая 2026 -
15:00
Вильярреал
Обе команды забьют 1,6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фиорентина – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Барселона – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
прогнозы чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы на футбол Ла Лига - betking Мальорка Вильярреал
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
Бокс | 09 мая 2026, 14:35 3
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика

Сенченко – о бое украинца с Верховеном

ЛНЗ нацелился на украинского форварда, которого хорошо знает Пономарев
Футбол | 10 мая 2026, 11:27 2
ЛНЗ нацелился на украинского форварда, которого хорошо знает Пономарев
ЛНЗ нацелился на украинского форварда, которого хорошо знает Пономарев

Ярослав Карабин может сменить клубную прописку

Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Бокс | 10.05.2026, 01:45
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Футбол | 10.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Бывший лидер Динамо и сборной Украины не проводит ни дня без алкоголя
Футбол | 10.05.2026, 07:10
Бывший лидер Динамо и сборной Украины не проводит ни дня без алкоголя
Бывший лидер Динамо и сборной Украины не проводит ни дня без алкоголя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 17
Хоккей
В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером
В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером
08.05.2026, 08:02 12
Футбол
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
08.05.2026, 11:59 13
Баскетбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 12
Теннис
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 6
Футбол
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
08.05.2026, 11:56 12
Футбол
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
09.05.2026, 07:25 15
Футбол
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
08.05.2026, 08:26 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем