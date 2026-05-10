Элина Свитолина – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В третьем раунде украинка сыграет против 25-й ракетки мира Хейли Баптист (США). Поединок начнется не ранее 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 1:1.

Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо с Мэдисон Киз, либо с Николой Бартунковой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА