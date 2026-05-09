09 мая 2026, 23:36 | Обновлено 09 мая 2026, 23:41
ФОТО. Довбик показал, какую книгу сейчас читает. Впечатлил подписчиков

Артем Довбик взялся за Макконахи

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик поделился с подписчиками новым постом в Instagram во время перелета.

Украинский форвард показал книгу, которую сейчас читает – «Зеленый свет» авторства Мэттью Макконахи. На фото Довбик открыл страницу с символическим зеленым светофором, а также показал обложку книги на украинском языке.

Подписчики и друзья футболиста положительно отреагировали на выбор игрока в комментариях. Один из пользователей написал: «Ооо! Классная книга». Другие фанаты также назвали книгу «отличной».

«Зеленый свет» – автобиографическая книга Макконахи, в которой актер делится собственными жизненными историями, принципами и взглядом на успех и трудности.

Артем Довбик Рома Рим сборная Украины по футболу lifestyle чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
