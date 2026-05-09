ФОТО. Довбик показал, какую книгу сейчас читает. Впечатлил подписчиков
Артем Довбик взялся за Макконахи
Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик поделился с подписчиками новым постом в Instagram во время перелета.
Украинский форвард показал книгу, которую сейчас читает – «Зеленый свет» авторства Мэттью Макконахи. На фото Довбик открыл страницу с символическим зеленым светофором, а также показал обложку книги на украинском языке.
Подписчики и друзья футболиста положительно отреагировали на выбор игрока в комментариях. Один из пользователей написал: «Ооо! Классная книга». Другие фанаты также назвали книгу «отличной».
«Зеленый свет» – автобиографическая книга Макконахи, в которой актер делится собственными жизненными историями, принципами и взглядом на успех и трудности.
