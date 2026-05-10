ФОТО. Бывшего футболиста АПЛ ограбили: преступник был с ножом
Семья Яна Беднарека пережила неприятный эпизод...
Футболиста Яна Беднарека и его семью ограбили в собственном доме в Португалии.
По данным португальских СМИ, вооруженный ножом преступник угрожал экс-защитнику «Саутгемптона», после чего сбежал с украшениями на сумму около 150 тысяч евро.
Инцидент произошел вечером, когда Беднарек вернулся домой из ресторана вместе с женой Юлией и дочерью. К счастью, никто из семьи не пострадал.
Сейчас расследованием занимается судебная полиция Португалии. Сам футболист, который ныне выступает за «Порту», пока не комментировал случившееся.
Беднарек играл за «Саутгемптон» с 2017 года, а также выступал за «Астон Виллу». За сборную Польши защитник участвовал в двух чемпионатах мира и двух Евро.
