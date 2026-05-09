  4. МОУРИНЬО: «Отец бросил взгляд на меня новорожденного и пошел на футбол»
09 мая 2026, 21:52 | Обновлено 09 мая 2026, 22:27
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо рассказал о своем первом дне после появления на свет.

«Если бы мне пришлось рассказать о себе как о мужчине, я бы начал с эпизода, который я, очевидно, не помню, и сейчас объясню почему, но который, должно быть, каким-то образом повлиял на мою жизнь, направив её по тому пути, по которому я позже пошёл.

Я родился дома, и в тот день у моего отца, футболиста, был матч. По сути, когда я родился, он вернулся домой со всеми своими товарищами по команде, бросил взгляд на меня, а затем пошёл играть. Кто знает, может быть, именно поэтому я решил стать тренером».

Фелиш Моуриньо был вратарем и дважды выигрывал Кубок Португалии, а также 20 лет тренировал различные команды.

