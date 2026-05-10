Месси растроил хейтеров после очередного рекорда в карьере
Лионель заявил, что находится в отличной форме
Аргентинская легенда Лионель Месси дал комментарий после исторического матча за «Интер» Майами в MLS.
Лионель за 45 минут оформил две голевые передачи и забил один мяч, став героем матча против «Торонто» (4:2).
Благодаря этому матчу нападающий установил новый рекорд лиги: Месси – самый быстрый игрок MLS, достигший отметки в 100 результативных действий.
«Это была тяжелая игра. Было непросто играть, особенно в первом тайме. Но мы смогли одержать важную победу, потому что должны были выигрывать с учетом последних результатов. Я доволен.
Иногда на этом этапе моей карьеры люди ожидают, что я замедлюсь, но, честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Я забочусь о себе больше, чем когда-либо, и наслаждаюсь каждым матчем», – сказал Лионель.
В активе Лионеля 101 поединок в составе «Интера» Майами во всех турнирах, 87 голов и 47 ассистов.
