  4. Тренер Реала: «Ему пришлось отказаться от многих вещей, чтобы быть здесь»
10 мая 2026, 10:09 | Обновлено 10 мая 2026, 10:10
Альваро Арбелоа ответил на вопрос о Килиане Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа и Килиан Мбаппе

Тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал ситуацию вокруг звёздного форварда Килиана Мбаппе, которого в последнее время начали критиковать болельщики.

Французский футболист оказался под пристальным вниманием фанатов после появления в СМИ информации о его «диктаторстве» в клубе. Масла в огонь добавило свидание Мбаппе со своей девушкой в Италии, хотя «Реал» сообщал о травме француза и его отсутствии на матче Ла Лиги.

– Хотел спросить вас обо всем, что происходит в последние дни вокруг Мбаппе. Он прибыл в Мадрид за несколько минут до матча против «Эспаньола», и… теперь уже обсуждают даже то, улыбается он после тренировок в Вальдебебасе или нет. Вы говорили, что врачи контролируют его свободное время и отдых. Не считаете ли вы, что он должен был попросить у вас разрешение на поездку? Просил или нет? И в таком случае – не чувствуете ли вы, что ваш авторитет ставят под сомнение? И будет ли он готов к Класико?

– Очень много вопросов… не так ли? Послушайте, если кто-то хочет вырывать из контекста то, что игрок улыбается после тренировки… то я снова повторю: это попытка воспользоваться ситуацией и выставить всё в неправильном свете. Точно так же, как это было с Каррерасом в матче против «Эспаньола», когда после травмы одного из игроков должен был выйти другой… Я могу отвечать только за Альваро Каррераса. За его профессионализм, за отношение ко мне и ко всем партнёрам по команде, за то, как хорошо он работает. Думаю, это очень молодой парень с большим будущим. И когда он играл – то потому, что заслужил это, а когда не играл – значит, этого заслужил другой футболист.

Что касается Килиана… думаю, все мадридисты знают, каких усилий он приложил, чтобы перейти в «Реал». В своем предыдущем клубе у него было абсолютно все. Ему пришлось отказаться от многого, чтобы оказаться в клубе своей мечты. Мы все видели маленького Килиана Мбаппе в спортивном костюме «Реала». И, как я уже говорил ранее и повторил на прошлой неделе: я чувствую, что мой авторитет абсолютно не страдает. Моя задача – контролировать то, что делают мои игроки на тренировочном поле и на футбольном поле. И в этом смысле я полностью ощущаю себя тренером «Реала» со всеми полномочиями.

Игроки «Реала», как и любые футболисты в мире, должны понимать, что тренер обладает авторитетом – независимо от того, как его зовут и сколько лет у него контракт. Потому что в конечном итоге они уважают тренера «Реала», того тренера, который работает с командой именно сейчас. И я считаю, что для футболиста это самое важное.

Андрей Витренко Источник: AS
Мбаппе мученик. Його насильно змусили перейти до клятого Реалу. Вiн хотiв просто i надалi  за 100 баксiв грати за свiй улюблений ПСЖ. 
