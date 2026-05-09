Переговоры стартовали. Челси обратился к экс-тренеру Реала

Лондонский «Челси» провел первые переговоры с испанским тренером Хаби Алонсо, который находится без работы после ухода из мадридского «Реал Мадрид».

Алонсо проявил интерес к работе в лондонском клубе в случае предложения долгосрочного проекта и контракта.

«Челси» не останавливается на кандидатуре Алонсо и продолжает поиски нового главного тренера.

На данный момент лондонцев тренирует Калум Макфарлейн в статусе исполняющего обязанности. Последним тренером «синих» был Лиам Росеньор, которого уволили в апреле после трех месяцев работы.

Среди возможных кандидатов на пост главного тренера «Челси» также присутствуют Хави, Андони Ираола и Марку Силва.