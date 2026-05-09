Переговоры стартовали. Челси обратился к экс-тренеру Реала
Первый контакт лондонцев с Хаби Алонсо
Лондонский «Челси» провел первые переговоры с испанским тренером Хаби Алонсо, который находится без работы после ухода из мадридского «Реал Мадрид».
Алонсо проявил интерес к работе в лондонском клубе в случае предложения долгосрочного проекта и контракта.
«Челси» не останавливается на кандидатуре Алонсо и продолжает поиски нового главного тренера.
На данный момент лондонцев тренирует Калум Макфарлейн в статусе исполняющего обязанности. Последним тренером «синих» был Лиам Росеньор, которого уволили в апреле после трех месяцев работы.
Среди возможных кандидатов на пост главного тренера «Челси» также присутствуют Хави, Андони Ираола и Марку Силва.
Positive first talks this week between #Chelsea and Xabi #Alonso, who could become the new #CFC’s manager. The spanish coach has given his availability for a long term project and contract. In #Blues’ short list there are still other candidates. Reflections Underway. #transfers https://t.co/8dUiDdj11M— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 9, 2026
