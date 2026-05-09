Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переговоры стартовали. Челси обратился к экс-тренеру Реала
Англия
09 мая 2026, 15:58 | Обновлено 09 мая 2026, 16:00
363
0

Переговоры стартовали. Челси обратился к экс-тренеру Реала

Первый контакт лондонцев с Хаби Алонсо

09 мая 2026, 15:58 | Обновлено 09 мая 2026, 16:00
363
0
Переговоры стартовали. Челси обратился к экс-тренеру Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Лондонский «Челси» провел первые переговоры с испанским тренером Хаби Алонсо, который находится без работы после ухода из мадридского «Реал Мадрид».

Алонсо проявил интерес к работе в лондонском клубе в случае предложения долгосрочного проекта и контракта.

«Челси» не останавливается на кандидатуре Алонсо и продолжает поиски нового главного тренера.

На данный момент лондонцев тренирует Калум Макфарлейн в статусе исполняющего обязанности. Последним тренером «синих» был Лиам Росеньор, которого уволили в апреле после трех месяцев работы.

Среди возможных кандидатов на пост главного тренера «Челси» также присутствуют Хави, Андони Ираола и Марку Силва.

По теме:
Анонс 36-гора Английской Премьер-лиги: вопросы есть
ФОТО. Мудрика не узнать. Футболист сборной Украины посетил матч Шахтера
«Он снова взорвется, я уверен». Гвардиола неожиданно вспомнил о Зинченко
Хаби Алонсо Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера Николо Скира Лиам Росеньор
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Теннис | 08 мая 2026, 21:27 11
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме

Элина в двух сетах справилась с квалифайером Ноэми Базилетти в поединке второго круга

Пономарев и Костюк выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо
Футбол | 09 мая 2026, 14:27 10
Пономарев и Костюк выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо
Пономарев и Костюк выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо

Поединок 27-го тура Премьер-лиги состоится в субботу, 9 мая, в 15:30 по киевскому времени

Динамо потеряло Пономаренко и еще шесть игроков перед матчем против ЛНЗ
Футбол | 09.05.2026, 14:47
Динамо потеряло Пономаренко и еще шесть игроков перед матчем против ЛНЗ
Динамо потеряло Пономаренко и еще шесть игроков перед матчем против ЛНЗ
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Бокс | 09.05.2026, 08:01
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
Бокс | 09.05.2026, 08:31
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
07.05.2026, 19:32 111
Хоккей
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 9
Теннис
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
08.05.2026, 09:07 1
Бокс
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
08.05.2026, 10:51 7
Футбол
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
08.05.2026, 07:37 8
Футбол
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 193
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 7
Футбол
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
07.05.2026, 23:26 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем