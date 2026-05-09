9 мая на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 35-го тура Примеры Испании, в котором «Севилья» встретится с «Эспаньолом». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

«Севилья»

Команда все еще лучшая, и долго такой останется, в плане количества побед в Лиге Европы. Но сейчас она невероятно далека от еврокубков в целом – нынешней реальностью становится другая борьба, за выживание. И год назад она, конечно, завершилась успехом, но как же сложно было: «Леганес» опередили минимально, всего на очко. Хотя и набрали тогда не так и мало, 42 балла!

Сценарий полностью повторяется сейчас, вот только хэппи-энд отнюдь не гарантирован. И не факт, что в итоге решение заменить в марте на тренерском посту Алмейду на Луиса Гарсию себя оправдает. Да, есть победы, но над теми, кто уже бросил играть в Примере – «Атлетико», поглощенным Лигой чемпионов, и «Реалом Сосьедад», который победил в Кубке. Зато всем остальным проигрывали, даже «Овьедо» с «Леванте»!

«Эспаньол»



Клуб начинал этот сезон с одной интриги. Тогда, в 2025-м году, казалось, что Маноло Гонсалес, до этого вернувший подопечных из Сегунды и оставивший в Ла Лиге, добьется нового достижения. Каталонцы выглядели очень солидно и шли не просто в зоне еврокубков – они держались на пятом месте, встретив на нем Рождество!

Но, такое впечатление, зимние праздники прошли уж очень удачно, ведь после них команда из пригорода Барселоны никак не может собраться. И до сих пор, за четыре полных месяца, ни разу не выиграла! Так что возникает новый вопрос, а не закончится ли этот регресс вылетом вместо Лиги чемпионов? С учетом 0-2 с «Реалом», что стало третьим поражением в четырех крайних турах, отрыв от лучшего из аутсайдеров сузился до трех очков.

Статистика личных встреч

В двенадцати поединках кряду «Севилья» не проигрывала этому сопернику. Но визит в Каталонию в первом круге обернулся итоговыми 1-2.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы хозяев арены. Но в любом случае результат будет для обоих сторон в приоритете – ставим на «тотал меньше 2,5 голов» (коэффициент – 1,77).