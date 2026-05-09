Динамо потеряло шестерых молодых игроков перед матчем чемпионата Украины
Огородник, Панимаш, Иваськив, Ищенко, Андрейко и Саване находятся в лазарете
Киевское «Динамо» U-19 понесло существенные кадровые потери перед матчем чемпионата Украины против черкасского ЛНЗ (2:0), который состоялся в пятницу, 7 мая.
Защитники Даниил Огородник и Дмитрий Панимаш, полузащитники Назар Иваськив и Даниил Ищенко, вингеры Иван Андрейко и Усман Саване находятся в лазарете.
Полузащитники Дмитрий Онищенко и Назарий Перкатюк, а также форвард Даниил Юрченко находятся в расположении сборной Украины U-17, поэтому не могли помочь «бело-синим» против ЛНЗ.
Несмотря на отсутствие шести травмированных игроков, «Динамо» одолело соперника благодаря результативным ударам Виталия Лобко и Константина Губенко.
После 27 туров киевская команда догнала донецкий «Шахтер» – обе команды набрали по 67 баллов, однако у «горняков» еще есть одна игра в запасе – против «Полтавы» (9 мая).
Чемпионат Украины U-19, 27-й тур. 7 мая
ЛНЗ U-19 – Динамо U-19 – 0:2
Голы: Лобко, 19, Губенко, 56
