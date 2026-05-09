Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-трансфер Шахтера сорвется? Гремио близок к продлению Мека
Бразилия
09 мая 2026, 10:13 |
385
0

Топ-трансфер Шахтера сорвется? Гремио близок к продлению Мека

Бразильский клуб планирует пролонгировать контракт вундеркинда

09 мая 2026, 10:13 |
385
0
Топ-трансфер Шахтера сорвется? Гремио близок к продлению Мека
ФК Гремио. Габриэль Мек (справа)

Клуб бразильской Серии А «Гремио» собирается продлить контракт со своим 18-летним атакующим полузащитником Габриэлем Меком, на которого претендует ряд клубов из Европы.

Действующий контракт Мека рассчитан до сентября 2027 года, а новая сделка будет действовать до сентября 2031-го.

В настоящий момент клуб и футболист близки к тому, чтобы поставить подписи на новом контракте.

Продление контракта не позволит Меку подписать предварительное соглашение с другим клубом в начале следующего года, но не гарантирует футболисту места в основном составе первой команды.

Также футболист получит повышение зарплаты по новому трудовому соглашению с «Гремио».

Отметим, что Габриэль Мек находится в поле зрения ряда европейских клубов. За ним следят «Вильярреал», «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен», а «Шахтер» предпринимал несколько попыток подписать футболиста, но всякий раз его предложения отклонялись.

Грядущим летом «горняки» собирались еще раз попытаться купить Мека.

По теме:
Гвардиола отреагировал на вылет Шахтера из Лиги конференций: «Это здорово»
Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер из-за личных проблем
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Габриэль Мек Гремио Шахтер Донецк продление контракта трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер готов расстаться с ключевым игроком сборной Украины
Футбол | 09 мая 2026, 02:22 6
Шахтер готов расстаться с ключевым игроком сборной Украины
Шахтер готов расстаться с ключевым игроком сборной Украины

Конопля может покинуть клуб летом

Коуч ЛНЗ объяснил, за кого будет болеть в финале Кубка Украины
Футбол | 09 мая 2026, 08:37 0
Коуч ЛНЗ объяснил, за кого будет болеть в финале Кубка Украины
Коуч ЛНЗ объяснил, за кого будет болеть в финале Кубка Украины

Виталий Пономарев хочет вывести свою команду в еврокубки

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 09.05.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Клуб Украинской Премьер-лиги может сняться с чемпионата – источник
Футбол | 08.05.2026, 12:17
Клуб Украинской Премьер-лиги может сняться с чемпионата – источник
Клуб Украинской Премьер-лиги может сняться с чемпионата – источник
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Хоккей | 08.05.2026, 22:59
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
09.05.2026, 00:58 2
Футзал
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 15
Футбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 6
Футбол
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
08.05.2026, 08:26 2
Бокс
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08.05.2026, 09:23 24
Футбол
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
07.05.2026, 23:26 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем