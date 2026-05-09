Топ-трансфер Шахтера сорвется? Гремио близок к продлению Мека
Бразильский клуб планирует пролонгировать контракт вундеркинда
Клуб бразильской Серии А «Гремио» собирается продлить контракт со своим 18-летним атакующим полузащитником Габриэлем Меком, на которого претендует ряд клубов из Европы.
Действующий контракт Мека рассчитан до сентября 2027 года, а новая сделка будет действовать до сентября 2031-го.
В настоящий момент клуб и футболист близки к тому, чтобы поставить подписи на новом контракте.
Продление контракта не позволит Меку подписать предварительное соглашение с другим клубом в начале следующего года, но не гарантирует футболисту места в основном составе первой команды.
Также футболист получит повышение зарплаты по новому трудовому соглашению с «Гремио».
Отметим, что Габриэль Мек находится в поле зрения ряда европейских клубов. За ним следят «Вильярреал», «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен», а «Шахтер» предпринимал несколько попыток подписать футболиста, но всякий раз его предложения отклонялись.
Грядущим летом «горняки» собирались еще раз попытаться купить Мека.
