  Эльче – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
09 мая 2026, 10:07 | Обновлено 09 мая 2026, 10:08
Эльче – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок 35-го тура Ла Лиги состоится 9 мая в 15:00 по Киеву

9 мая на «Мануэль Мартинес Валеро» пройдет матч 35-го тура Примеры Испании, в котором «Эльче» встретится с «Алавесом». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

«Эльче»

Команда не так уж часто пробивается в Ла Лигу и тем более задерживается там. Чаще она болтается в Сегунде, где, впрочем, ей не дал застрять Сарабия. Его пригласили тренировать тут летом позапрошлого года, и с первой попытки получилось выйти в высший дивизион, причем напрямую!

По инерции удался старт и на более высоком уровне: выдали семиматчевую беспроигрышную серию, с тремя победами по ходу. Но потом только изредка что-то показывали, уступая все чаще и приближаясь к зоне вылета. Очнуться получилось только весной, зато как: после 1-4 с «Реалом» выиграли четырежды при одном поражении! Возможно, на этом уже окончательно футболисты успокоились, решив, что теперь уж «прописка» обеспечена. Ведь «Сельте» в Виго уступили практически без сопротивления, 1-3.

«Алавес»

Клуб постепенно сумел добиться максимума при своих скромных возможностях: он стал середняком испанского футбола, приучив ко своему пребыванию в Примере. Пусть и при этом были достаточно скромные результаты – но из года в год собирали как раз достаточно очков, чтобы «выжить». Так было и в прошлом сезоне: 42 и итоговое пятнадцатое место.

Сейчас вдруг к весне пришлось менять тренера – Коудета сманили на родину, в Аргентине. С одной стороны, это не то чтобы стало ударом, с опытным Кике Санчесом Флоресом вроде бы и очки продолжали набирать, а апрель закончили победой над «Мальоркой». С другой, конкуренты тоже активизировались, и после 2-4 в крайнем туре с «Атлетиком» футболисты все же съехали на «вылетающее» восемнадцатое место.

Статистика личных встреч

Трижды в четырех последних официальных поединках выигрывал «Алавес». Но последний его приезд сюда, в 2022-м году, закончился поражением.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в новичка, который играет дома. Но у гостей более отчаянное положение, и оно мотивирует как минимум «не проиграть» (коэффициент – 1,68).

