ШЕВЧЕНКО: «Если ты хочешь взять Золотой мяч, то переходи в этот клуб»

Андрей Шевченко рассказал, что решающую роль в его переходе в «Милан» сыграл Ариедо Брайда.

«После одного из матчей «Динамо» Брайда подошел ко мне с футболкой «Милана» и прямо сказал: «Если ты хочешь выиграть «Золотой мяч», то переходи в «Милан». Для меня это был четкий намек, что пришло время ехать в Италию.

Еще ребенком я хотел играть за «Динамо» и выиграть с киевлянами Лигу чемпионов. Это не удалось, но после перехода в «Милан» у меня появился еще один шанс. Когда мы взяли трофей, я почувствовал, что осуществил одну из главных мечт в жизни», – сказал Андрей.