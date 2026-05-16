  4. ШЕВЧЕНКО: «Если ты хочешь взять Золотой мяч, то переходи в этот клуб»
16 мая 2026, 23:46
ШЕВЧЕНКО: «Если ты хочешь взять Золотой мяч, то переходи в этот клуб»

Президент УАФ вспомнил о переходе в «Милан»

УАФ. Андрей Шевченко

Андрей Шевченко рассказал, что решающую роль в его переходе в «Милан» сыграл Ариедо Брайда.

«После одного из матчей «Динамо» Брайда подошел ко мне с футболкой «Милана» и прямо сказал: «Если ты хочешь выиграть «Золотой мяч», то переходи в «Милан». Для меня это был четкий намек, что пришло время ехать в Италию.

Еще ребенком я хотел играть за «Динамо» и выиграть с киевлянами Лигу чемпионов. Это не удалось, но после перехода в «Милан» у меня появился еще один шанс. Когда мы взяли трофей, я почувствовал, что осуществил одну из главных мечт в жизни», – сказал Андрей.

Ариедо Брайда Андрей Шевченко Милан Золотой мяч
Дмитрий Олийченко Источник: Sky Sport Italia
