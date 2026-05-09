Андрей БОГДАНОВ: «Я уверен, что Динамо будет играть только на победу»

Бывший футболист киевского Динамо Андрей Богданов поделился ожиданиями от игры «бело-синих» против черкасского ЛНЗ в 27 туре УПЛ.

«Я ожидаю очень интересную игру, ведь ЛНЗ и Динамо борются за медали. Поэтому будет много борьбы и здесь на первый план выйдет то, какая команда сможет забить первой.

Понятно, что очень тяжело будет, если посмотреть календарь ЛНЗ и Полесья. Последних мы также не исключаем, потому что они занимают вторую позицию. Однако в футболе все бывает. Я уверен, что Динамо будет играть только на победу, чтобы оправиться после матча с Шахтером.

Ну, знаете, футбол – это такое дело… Мы видим, что Шахтер в этом чемпионате справедливо находится на первом месте. Динамо выбрало несколько другой вектор на омоложение состава. Поэтому у них все впереди», – сказал Богданов.

Матч ЛНЗ – Динамо запланирован на субботу, 9 мая. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.