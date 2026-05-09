Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Металлист 1925
Матч 27-го тура УПЛ состоится 9 мая в 18:00 по киевскому времени
9 мая в 18:00 начнется поединок 27-го тура УПЛ между луганской «Зарей» и харьковским «Металлистом 1925».
Пройдет матч чемпионата Украины на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве.
Главным судьей матча назначен Клим Заброда.
В турнирной таблице «Металлист 1925» идет шестым (45 очков), «Заря» чуть ниже: восьмое место и 38 баллов.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.00 для «Зари» и 2.26 для «Металлиста 1925». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – о матче ПСЖ и «Баварии»
Украинец покинет «Аякс»