Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Металлист 1925

9 мая в 18:00 начнется поединок 27-го тура УПЛ между луганской «Зарей» и харьковским «Металлистом 1925».

Пройдет матч чемпионата Украины на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Главным судьей матча назначен Клим Заброда.

В турнирной таблице «Металлист 1925» идет шестым (45 очков), «Заря» чуть ниже: восьмое место и 38 баллов.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

