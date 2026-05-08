Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко

«Аякс» в ближайшее время окончательно расстанется с Александром Зинченко.

По информации нидерландских СМИ, украинский защитник больше не сыграет за амстердамский клуб из-за серьезной травмы колена. Контракт футболиста истекает в конце июня, после чего он покинет команду в статусе свободного агента.

Сообщается, что руководство «Аякса» уже попрощалось с Зинченко, который не сумел закрепиться в составе после перехода из «Арсенала». В зимнее трансферное окно нидерландский клуб выкупил игрока примерно за 1,5 миллиона евро после его аренды в «Ноттингеме Форест».

Впрочем, карьера украинца в Амстердаме оказалась неудачной. Зинченко провел лишь два матча и в сумме отыграл около 20 минут. Во время первого выхода в стартовом составе футболист получил разрыв крестообразных связок, из-за чего досрочно завершил сезон.

Сейчас украинец проходит восстановление после операции и работает над возвращением на поле.