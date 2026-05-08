  4. Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
08 мая 2026, 23:40
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко

«Аякс» в ближайшее время окончательно расстанется с Александром Зинченко.

По информации нидерландских СМИ, украинский защитник больше не сыграет за амстердамский клуб из-за серьезной травмы колена. Контракт футболиста истекает в конце июня, после чего он покинет команду в статусе свободного агента.

Сообщается, что руководство «Аякса» уже попрощалось с Зинченко, который не сумел закрепиться в составе после перехода из «Арсенала». В зимнее трансферное окно нидерландский клуб выкупил игрока примерно за 1,5 миллиона евро после его аренды в «Ноттингеме Форест».

Впрочем, карьера украинца в Амстердаме оказалась неудачной. Зинченко провел лишь два матча и в сумме отыграл около 20 минут. Во время первого выхода в стартовом составе футболист получил разрыв крестообразных связок, из-за чего досрочно завершил сезон.

Сейчас украинец проходит восстановление после операции и работает над возвращением на поле.

Дмитрий Олийченко Источник: FootballTransfers
Комментарии 4
Не пойму ублюдков, который смеющиеся смайлики ставят. С чего ржете???
"керівництво «Аякса» вже попрощалося із Зінченком, який не зумів закріпитися в складі після переходу з Арсеналу" - дуже дивне формулювання. Він хіба мав можливість закріпитись в складі? Проте шкода, що Аякс таки відмовився, але і не дивно, весь минулий сезон у Олександра одні травми, він зараз ризикований актив. Дай бог кудись в Туреччину, команду зони ЛЧ і вже норм. Ну або умовну Жирону чи щось подібне з проектними тренером де треба провідник ідей. Хоча той же Мічел кажуть в Аякс влітку і піде 
Якщо дійсно це станеться то скоріш за все Зінченко закінчить з великим європейським футболом 
Нічого проти нього не маю, але порвав хрести, топовим ніколи не був, навіть араби не запропонують такий контракт як в Арсеналі був)
