Миколенко выбрал клуб, с которым свяжет свое будущее
Украинец настроен остаться в «Эвертоне»
Английский «Эвертон» начал переговоры с украинским защитником Виталием Миколенко о продлении контракта.
Как сообщают британские СМИ, руководство «ирисок» удовлетворено выступлениями футболиста и хочет сохранить его в команде на длительный срок.
Сам Миколенко также настроен остаться в ливерпульском клубе и положительно относится к новому договору.
В нынешнем сезоне украинец остается одним из ключевых игроков «Эвертона» и регулярно выходит в стартовом составе команды. В активе Виталия 33 матча и одна результативная передача.
