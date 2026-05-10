Миколенко выбрал клуб, с которым свяжет свое будущее

Английский «Эвертон» начал переговоры с украинским защитником Виталием Миколенко о продлении контракта.

Как сообщают британские СМИ, руководство «ирисок» удовлетворено выступлениями футболиста и хочет сохранить его в команде на длительный срок.

Сам Миколенко также настроен остаться в ливерпульском клубе и положительно относится к новому договору.

В нынешнем сезоне украинец остается одним из ключевых игроков «Эвертона» и регулярно выходит в стартовом составе команды. В активе Виталия 33 матча и одна результативная передача.