Воробей объяснил, в чем Шахтер превзошел Кристал Пэлас

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей объяснил, в чём заключалось преимущество дончан над «Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций.

По итогам обоих матчей «Шахтер» уступил англичанам с общим счётом 2:5. В финале «Кристал Пэлас» сыграет с «Райо Вальекано».

«В каких компонентах игры «Шахтер» превосходил соперников? Только в контроле мяча. Все мы знаем, насколько техничны бразильские футболисты. Однако владение мячом на своей половине поля ничего не дает, нужно владеть мячом в финальной трети – у ворот соперника», – сказал Воробей.

Экс-игрок «Шахтера» отметил также нацеленность «горняков» на победу с первых минут. Он допустил, что дончанам не хватило везения.