Воробей объяснил, в чем Шахтер превзошел Кристал Пэлас
«Горняки» лучше владели мячом
Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей объяснил, в чём заключалось преимущество дончан над «Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций.
По итогам обоих матчей «Шахтер» уступил англичанам с общим счётом 2:5. В финале «Кристал Пэлас» сыграет с «Райо Вальекано».
«В каких компонентах игры «Шахтер» превосходил соперников? Только в контроле мяча. Все мы знаем, насколько техничны бразильские футболисты. Однако владение мячом на своей половине поля ничего не дает, нужно владеть мячом в финальной трети – у ворот соперника», – сказал Воробей.
Экс-игрок «Шахтера» отметил также нацеленность «горняков» на победу с первых минут. Он допустил, что дончанам не хватило везения.
ну а толку?
не атакували гостріше.
а чому?
бо боялись чергової контратаки і ще одного пропушеного.