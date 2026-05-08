  4. Воробей объяснил, в чем Шахтер превзошел Кристал Пэлас
08 мая 2026, 22:54 | Обновлено 08 мая 2026, 23:11
Воробей объяснил, в чем Шахтер превзошел Кристал Пэлас

«Горняки» лучше владели мячом

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей объяснил, в чём заключалось преимущество дончан над «Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций.

По итогам обоих матчей «Шахтер» уступил англичанам с общим счётом 2:5. В финале «Кристал Пэлас» сыграет с «Райо Вальекано».

«В каких компонентах игры «Шахтер» превосходил соперников? Только в контроле мяча. Все мы знаем, насколько техничны бразильские футболисты. Однако владение мячом на своей половине поля ничего не дает, нужно владеть мячом в финальной трети – у ворот соперника», – сказал Воробей.

Экс-игрок «Шахтера» отметил также нацеленность «горняков» на победу с первых минут. Он допустил, что дончанам не хватило везения.

Андрей Плыгун Источник: Sportarena
ну перевершили у володінні м'ячем.
ну а толку?
не атакували гостріше.
а чому?
бо боялись чергової контратаки і ще одного пропушеного.
