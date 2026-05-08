  4. «Никаких сомнений». Бекхэм назвал лучшего футболиста в истории
08 мая 2026, 22:16 | Обновлено 08 мая 2026, 23:04
«Никаких сомнений». Бекхэм назвал лучшего футболиста в истории

Англичанин выделил Лионеля Месси

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Экс-звезда сборной Англии и ряда европейских грандов Дэвид Бекхэм назвал лучшего футболиста в истории. По его мнению, им является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси:

«Это просто. Месси. Просто. Лучший и на поле, и за его пределами. То, что игрок его уровня до сих пор хочет побеждать, вести за собой, обучать молодежь... Никаких сомнений в том, что он лучший».

В текущем сезоне на счету Лионеля Месси 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться девятью забитыми мячами и одним ассистом.

Ранее Лионель Месси назвал футболиста, в котором видит себя.

