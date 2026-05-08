Англия08 мая 2026, 19:27 |
177
0
Челси не набирал очков в 6 матчах АПЛ. У кого больше всего за этот период?
Рассмотрим турнирную таблицу АПЛ, составленную исключительно из результатов последних 6 поединков
08 мая 2026, 19:27 |
177
0
Лондонский Челси является единственным клубом АПЛ, не набравшим ни одного очка в последних 6 матчах чемпионата.
Ноттингем Форест, который в последнем туре победил на выезде как раз Челси, имеет в своем активе наибольшее количество очков за данный период – 14.
На один балл меньше заработали Брайтон и Манчестер Юнайтед по 13.
Рассмотрим турнирную таблицу АПЛ, беря во внимание результаты только последних 6 матчей.
Количество набранных очков командами в АПЛ в последних 6 матчах
- 14 – Ноттингем Форест
- 13 – Брайтон
- 13 – Манчестер Юнайтед
- 12 – Лидс Юнайтед
- 12 – Борнмут
- 12 – Манчестер Сити
- 10 – Арсенал
- 10 – Ливерпуль
- 8 – Вест Хэм Юнайтед
- 8 – Тоттенхэм Хотспур
- 8 – Кристал Пэлас
- 8 – Фулхэм
- 7 – Брентфорд
- 7 – Астон Вилла
- 7 – Сандерленд
- 6 – Ньюкасл Юнайтед
- 5 – Эвертон
- 3 – Вулверхэмптон
- 1 – Бернли
- 0 – Челси
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 мая 2026, 23:51 190
Лондонская команда вышла в финал Лиги конференций
Футбол | 08 мая 2026, 17:29 1
Один гол решил судьбу достаточно боевого противостояния
Футбол | 08.05.2026, 07:37
Футбол | 08.05.2026, 10:47
Хоккей | 07.05.2026, 19:32
Комментарии 0
Популярные новости
07.05.2026, 09:12 6
07.05.2026, 08:36 6
07.05.2026, 08:02 2
08.05.2026, 00:25 13
06.05.2026, 16:30 11
08.05.2026, 05:55 12
08.05.2026, 09:23 24
07.05.2026, 07:57 10