  4. Челси не набирал очков в 6 матчах АПЛ. У кого больше всего за этот период?
Челси не набирал очков в 6 матчах АПЛ. У кого больше всего за этот период?

Рассмотрим турнирную таблицу АПЛ, составленную исключительно из результатов последних 6 поединков

Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Лондонский Челси является единственным клубом АПЛ, не набравшим ни одного очка в последних 6 матчах чемпионата.

Ноттингем Форест, который в последнем туре победил на выезде как раз Челси, имеет в своем активе наибольшее количество очков за данный период – 14.

На один балл меньше заработали Брайтон и Манчестер Юнайтед по 13.

Рассмотрим турнирную таблицу АПЛ, беря во внимание результаты только последних 6 матчей.

Количество набранных очков командами в АПЛ в последних 6 матчах

  • 14 – Ноттингем Форест
  • 13 – Брайтон
  • 13 – Манчестер Юнайтед
  • 12 – Лидс Юнайтед
  • 12 – Борнмут
  • 12 – Манчестер Сити
  • 10 – Арсенал
  • 10 – Ливерпуль
  • 8 – Вест Хэм Юнайтед
  • 8 – Тоттенхэм Хотспур
  • 8 – Кристал Пэлас
  • 8 – Фулхэм
  • 7 – Брентфорд
  • 7 – Астон Вилла
  • 7 – Сандерленд
  • 6 – Ньюкасл Юнайтед
  • 5 – Эвертон
  • 3 – Вулверхэмптон
  • 1 – Бернли
  • 0 – Челси
