  4. Элина СВИТОЛИНА: «У меня есть небольшая травма, уже довольно давно»
08 мая 2026, 19:07
Элина СВИТОЛИНА: «У меня есть небольшая травма, уже довольно давно»

Украинка высказалась перед стартом на большом турнире WTA 1000 в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала предстоящий старт на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме:

– Элино, после вашего раннего поражения в Мадриде было немного необычно не видеть вас в информационном поле, поскольку у вас был очень насыщенный старт сезона и большое количество матчей и побед. Как вы провели эти две недели и с каким настроением приехали в Рим?

– Да, у меня было немного времени, когда я смогла отключиться. Это были не полные две недели, потому что я играла в Мадриде в четверг, то есть это было где-то восемь дней. Я полностью отключилась от всего внешнего шума, и для меня было важно сделать такую паузу, полностью перезагрузиться, потому что, как вы сказали, был очень насыщенный график – много матчей, много эмоций. Поэтому мы, в принципе, так посмотрели на эту ситуацию, как на такой момент, когда можно перезагрузиться и двигаться дальше уже в более свежем состоянии.

Я тренировалась в Швейцарии, занималась фитнесом, что очень хорошо, потому что до этого момента не было возможности это сделать, не было времени провести небольшой тренировочный блок. Поэтому, в принципе, чувствую себя хорошо. Сейчас уже начинается Рим, поэтому посмотрим.

– Многих обеспокоил момент вызова врача во время матча против Бондарь в Мадриде. Расскажите, пожалуйста, как сейчас состояние ноги и делали ли какие-то обследования?

– Да, у меня есть небольшая травма, которая есть уже довольно давно, и когда переходишь с одного покрытия на другое, иногда бывает, что она дает о себе знать. За этот период я как раз пыталась немного восстановить голеностоп. В принципе, сейчас он, кажется, меньше беспокоит, стараюсь делать разные упражнения, чтобы снова не было воспаления.

Честно говоря, я думаю, что это нормально. У всех спортсменов бывают такие моменты, учитывая, какой у нас сезон, очень много нагрузок, ну и, конечно, мало времени, чтобы перейти с одного покрытия на другое, бывает так, что микротравмы или старые травмы дают о себе знать. Поэтому это уже такие теннисные моменты, к которым нужно быстро подстраиваться.

– Рим – один из самых успешных турниров для вас. Здесь грунт считается одним из самых медленных и похожим на Ролан Гаррос. Учитывая, что в последние годы вы стали играть в гораздо более агрессивной манере, вам так же комфортно играть здесь, как и тогда, когда вы дважды выигрывали титул, или приходится заново подстраиваться под корты?

– Да, мне нравится играть в Риме. У меня здесь были разные матчи, не сказала бы, что все всегда было идеально, даже если брать те матчи, которые я выигрывала здесь тогда, когда доходила до конца турнира – они все были не идеальными. Да, это покрытие, которое здесь в Риме, оно такое сложное, потому что, если брать Мадрид, то там оно очень быстрое, там не так много грунта на корте, там оно как пудра. Ну и еще высота – она тоже дает другие ощущения на корте. Здесь уже более-менее как на Ролан Гаррос, так что нужно больше строить розыгрыши, они и более затяжные, потому что игроки могут догонять много мячей.

Если брать вечерние матчи – они играются по-другому, потому что становится еще медленнее, а днем немного быстрее. Вот поэтому такие моменты, под них нужно подстраиваться и играть с ними – все в одинаковых условиях. Поэтому тот, кто лучше подстроит, кто лучше сможет под это настроить свою игру, тот и будет выигрывать.

Я в Риме уже четыре дня, поэтому у меня было некоторое время потренироваться. Хорошие тренировки у меня были здесь с топ-игроками, поэтому, в принципе, сейчас надеюсь на хороший старт здесь, а дальше уже нужно отрабатывать.

8 мая в 1/32 финала тысячника в столице Италии Элина поборется против Ноэми Базилетти (Италия, WTA 427), которая преодолела квалификацию.

Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
