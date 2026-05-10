Шахтер может осуществить громкий трансфер звездного игрока

Донецкий «Шахтер» может в скором времени продать бразильского вингера Эгиналду. К 21-летнему футболисту проявляют интерес сразу несколько европейских клубов.

Как сообщает журналист Себастьян Соуза-Пинто, команды из Италии, Испании и Англии уже контактировали с «горняками», выясняя условия возможного перехода игрока.

В нынешнем сезоне Эгиналду провел 26 матчей во всех турнирах, записав на свой счет девять голов и две результативные передачи.

Действующий контракт бразильца с донецким клубом действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро.