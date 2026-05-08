ФОТО. Игрока Борнмута отстранили из-за переписки с 15-летней девушкой
Алекс Хименес угодил в очень неприятную историю
«Борнмут» исключил Алекса Хименеса из заявки на матч против «Фулхэма» после начала внутреннего расследования.
Клуб выступил с заявлением после того, как в соцсетях начали распространяться скриншоты предполагаемой переписки 21-летнего защитника с несовершеннолетней девушкой. Также в сети появилось фото, которое футболист якобы отправил ей из машины с неоднозначной подписью.
В заявлении «Борнмута» говорится: «Клубу известно о публикациях в социальных сетях, касающихся Алекса Хименеса. Мы понимаем серьезность ситуации, и в настоящее время проводится расследование. В связи с этим Алекс не будет включен в состав на матч Премьер-лиги против «Фулхэма».
Главный тренер команды Андони Ираола заявил: «Клуб должен разобраться и понять, что действительно произошло. Надеюсь, все не так, как мы думаем».
Хименес считается одним из открытий сезона в составе «Борнмута». Летом клуб должен окончательно выкупить игрока у «Милана».
В нынешнем сезоне испанец провел 32 матча и забил один гол – в победной игре против «Ливерпуля» (3:2).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ
Бывший полузащитник сборной Украины уже определил итоговые места для некоторых команд