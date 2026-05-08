Фабрицио РОМАНО: «Реал начал переговоры с Моуриньо»

Руководство мадридского «Реала» установило прямые контакты с главным тренером «Бенфики» Жозе Моуриньо, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

«Реал Мадрид» приступил к переговорам о подписании контракта с Жозе Моуриньо, в настоящее время ведутся прямые переговоры. «Бенфика» хочет, чтобы Моуриньо остался любой ценой, но осведомлена о продолжающихся переговорах с «Реалом». Все зависит от Мадрида. Решение за Флорентино Пересом: он решит, вернется Моуринью или нет», – написал журналист у себя в X.

Информацию подтверждает также корреспондент MARCA Матео Моретто. Он отмечает, что «Реал» пока не отбрасывает других кандидатов, в частности Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино, который лично очень нравится президенту «сливочных» Пересу, однако их подписание сулит сложности.

«Я думаю, что-то произойдет на следующей неделе, Моуриньо и «Бенфика» встретятся, и Флорентино мог бы снова поговорить с Моуринью», — пояснил Моретто.

Моуриньо возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 годы. Его действующий контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года.