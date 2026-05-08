  4. КАСТИЛЬО: «Слава Богу, физически чувствую себя очень хорошо»
08 мая 2026, 19:20 | Обновлено 08 мая 2026, 19:42
КАСТИЛЬО: «Слава Богу, физически чувствую себя очень хорошо»

Вингер «Металлиста 1925» дал комментарий клубной пресс-службе

Металлист 1925. Себастьян Кастильо

Венесуэльский вингер «Металлиста 1925» Себастьян Кастильо рассказал о своей адаптации в коллективе и последних результатах команды:

– Слава Богу, физически чувствую себя очень хорошо. Считаю, что уже хорошо адаптировался в команде. Я еще больше работаю над собой, чтобы отдавать в игре максимум и качественно провести финальный отрезок сезона. Моя задача – сделать все как можно лучше, помочь команде подняться как можно выше в турнирной таблице – именно к этому мы стремимся.

– Готов выйти в стартовом составе?

– Я всегда готовлюсь к этому. Окончательное решение принимает тренер, а я готов к любой роли. Будь то 10, 20 или 40 минут или место в стартовом составе – прекрасно. Но это выбор тренера, и я его уважаю.

– Как оцениваешь свой последний матч?

– Думаю, что провел его по восходящей, и в целом он получился очень хорошим. Конечно, хотелось бы отличиться голом или ассистом, но, с Божьей помощью, надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Главное – помогать команде и вносить свой вклад, чтобы партнеры видели: я отдаюсь полностью. Именно для этого я здесь.

– Приближается следующий матч. Какие ожидания?

– Это будет очень сложная игра. Но, как и в каждом матче, главное – победа. Нам нужен результат, поэтому мы настроены исключительно на победу, чтобы улучшить свое положение.

– Как чувствует себя команда после серии непростых матчей?

– Это были важные матчи, которые мы, конечно, хотели выиграть. В то же время в команде царит спокойствие, ведь все выкладываются на полную. Мы уверены, что в следующем матче заработаем три очка и снова будем радоваться результату.

– Что сейчас важнее – игра или результат?

– Самое главное – победа. Именно результат имеет решающее значение. Нам нужны три очка, чтобы чувствовать себя уверенно психологически. В течение недели мы хорошо готовимся и настроены на максимальный результат.

– В чем команда должна прибавить на завершающем этапе?

– Честно говоря, не думаю, что нужно что-то кардинально менять. Мы хорошо проводим матчи, но нам не хватает реализации – того самого гола. В то же время мы уверены в своих силах и, если Бог даст, одержим победу.

Даниил Кирияка Источник: ФК Металлист 1925
