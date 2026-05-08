Фатих ТЕРИМ: «Арда Туран – тренер, способный добиться больших успехов»

Легендарный турецкий наставник Фатих Терим дал свой комментарий относительно успехов своего экс-подопечного Арды Турана, который ныне уже работает тренером и возглавляет «Шахтер».

«Для него очень важно последовательно демонстрировать свою игру как в чемпионате, так и в еврокубках. Возможно, нынешний успех покажется обычным по сравнению с его будущими достижениями. Я знаю Арду с детства, и теперь он мой коллега. У Арды блестящее будущее. Он тренер, способный добиться больших успехов», – заявил Терим.

Арда Туран возглавил «Шахтер» летом минувшего года и в текущем сезоне вывел команду в полуфинал Лиги конференций, а также реально претендует на чемпионство в УПЛ.