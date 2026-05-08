08 мая 2026, 14:45 | Обновлено 08 мая 2026, 15:24
Реал принял решение по Тчуамени после драки с Вальверде

Француз сыграет против Барселоны

08 мая 2026, 14:45 | Обновлено 08 мая 2026, 15:24
Getty Images/Global Images Ukraine

7 мая 2026 года между звездными полузащитниками мадридского «Реала», уругвайцем Федерико Вальверде и французом Орельеном Тчуамени, вспыхнула драка после тренировки. В результате удара Тчуамени Вальверде оказался в больнице.

По информации издания El Pais, королевский клуб решил не отстранять француза от команды и ограничиться лишь крупным штрафом.

Таким образом, 26-летний футболист сможет принять участие в ближайшем матче 35-го тура чемпионата Испании против каталонской «Барселоны», а вот Федерико Вальверде точно пропустит игру из-за черепно-мозговой травмы.

Матч «Барселона» – «Реал» Мадрид состоится 10 мая в 22:00 по киевскому времени.

Барселона драка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерико Вальверде Барселона - Реал Орельен Тчуамени
Дмитрий Вус Источник: El Pais
