Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может заменить Рафаэля Бенитеса в «Панатинаикосе».

Как отмечает источник, у Реброва уже были ранее договоренности с «Панатинаикосом» [осенью 2025 года]. Две недели назад он приезжал в Грецию, чтобы возобновить переговоры и поновил предыдущие договоренности.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».