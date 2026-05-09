  Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
09 мая 2026, 20:42
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе

Тренер должен возглавить «Панатинаикос»

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может заменить Рафаэля Бенитеса в «Панатинаикосе».

Как отмечает источник, у Реброва уже были ранее договоренности с «Панатинаикосом» [осенью 2025 года]. Две недели назад он приезжал в Грецию, чтобы возобновить переговоры и поновил предыдущие договоренности.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Комментарии 2
Шкода панатінайкос))
Щоб тебе су ку там в лайні викупали
