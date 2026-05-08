Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч Кривбасс – Карпаты отложен из-за тревоги
Украина. Премьер лига
08 мая 2026, 13:19 | Обновлено 08 мая 2026, 13:48
Матч Кривбасс – Карпаты отложен из-за тревоги

Матч не начнется в 13:00

ФК Кривбасс

В пятницу, 8 мая, в 13:00 должен был начаться матч 27-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Карпаты». Встреча команд запланирована на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Однако из-за сигнала воздушной тревоги в Днепропетровской области старт поединка отложен на неопределенное время.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды выйдут на поле, как только дадут отбой.

На данный момент «Кривбасс» с 41 очком занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. «Карпаты» набрали 37 очков и идут девятыми.

UPD.: Матч возобновят в 14:15

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Карпаты перенос матчей воздушная тревога
Дмитрий Вус
Комментарии 2
Перемир'я ? Ну-ну.
Менше 100 км до фронту, які матчі в КР? 
Більшість легіонерів Карпат не поїхали на матч, і їх зрозуміти можна
