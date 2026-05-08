Матч Кривбасс – Карпаты отложен из-за тревоги
Матч не начнется в 13:00
В пятницу, 8 мая, в 13:00 должен был начаться матч 27-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Карпаты». Встреча команд запланирована на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Однако из-за сигнала воздушной тревоги в Днепропетровской области старт поединка отложен на неопределенное время.
Команды выйдут на поле, как только дадут отбой.
На данный момент «Кривбасс» с 41 очком занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. «Карпаты» набрали 37 очков и идут девятыми.
UPD.: Матч возобновят в 14:15
