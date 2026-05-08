08 мая 2026, 12:51 | Обновлено 08 мая 2026, 13:14
Эмери превзошел достижение Клоппа в еврокубках

Испанский тренер чаще всего выводил свои команды в финалы еврокубков, начиная с 2010 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Испанский тренер Унаи Эмери в шестой раз вывел свой клуб в финал еврокубков.

В этот раз испанец сделал это с Астон Виллой в Лиге Европы.

До бирмингемцев Эмери выводил в финал Лиги Европы Севилью (трижды и все три раза победил), Арсенал (проигрыш) и Вильярреал (победа).

Команды, которые Унаи Эмери выводил в финал еврокубков (6)

  • 2013/14 – Севилья, Лига Европы
  • 2014/15 – Севилья, Лига Европы
  • 2015/16 – Севилья, Лига Европы
  • 2018/19 – Арсенал, Лига Европы
  • 2020/21 – Вильярреал, Лига Европы
  • 2025/26 – Астон Вилла, Лига Европы

Начиная с 2010 года, Эмери стал тренером с наибольшим количеством выходов в финал еврокубков, превзойдя достижение Юргена Клоппа (5).

Тренеры с наибольшим количеством выходов в финал еврокубков, начиная с 2010 года

  • 6 – Унаи Эмери (Испания)
  • 5 – Юрген Клопп (Германия)
  • 4 – Диего Симеоне (Аргентина)
  • 3 – Луис Энрике (Испания)
  • 3 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 3 – Зинедин Зидан (Франция)
  • 3 – Карло Анчелотти (Италия)
  • 3 – Жозе Моуриньо (Португалия)
