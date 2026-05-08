Эмери превзошел достижение Клоппа в еврокубках

Испанский тренер Унаи Эмери в шестой раз вывел свой клуб в финал еврокубков.

В этот раз испанец сделал это с Астон Виллой в Лиге Европы.

До бирмингемцев Эмери выводил в финал Лиги Европы Севилью (трижды и все три раза победил), Арсенал (проигрыш) и Вильярреал (победа).

Команды, которые Унаи Эмери выводил в финал еврокубков (6)

2013/14 – Севилья, Лига Европы

2014/15 – Севилья, Лига Европы

2015/16 – Севилья, Лига Европы

2018/19 – Арсенал, Лига Европы

2020/21 – Вильярреал, Лига Европы

2025/26 – Астон Вилла, Лига Европы

Начиная с 2010 года, Эмери стал тренером с наибольшим количеством выходов в финал еврокубков, превзойдя достижение Юргена Клоппа (5).

Тренеры с наибольшим количеством выходов в финал еврокубков, начиная с 2010 года