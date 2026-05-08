Эмери превзошел достижение Клоппа в еврокубках
Испанский тренер чаще всего выводил свои команды в финалы еврокубков, начиная с 2010 года
Испанский тренер Унаи Эмери в шестой раз вывел свой клуб в финал еврокубков.
В этот раз испанец сделал это с Астон Виллой в Лиге Европы.
До бирмингемцев Эмери выводил в финал Лиги Европы Севилью (трижды и все три раза победил), Арсенал (проигрыш) и Вильярреал (победа).
Команды, которые Унаи Эмери выводил в финал еврокубков (6)
- 2013/14 – Севилья, Лига Европы
- 2014/15 – Севилья, Лига Европы
- 2015/16 – Севилья, Лига Европы
- 2018/19 – Арсенал, Лига Европы
- 2020/21 – Вильярреал, Лига Европы
- 2025/26 – Астон Вилла, Лига Европы
Начиная с 2010 года, Эмери стал тренером с наибольшим количеством выходов в финал еврокубков, превзойдя достижение Юргена Клоппа (5).
Тренеры с наибольшим количеством выходов в финал еврокубков, начиная с 2010 года
- 6 – Унаи Эмери (Испания)
- 5 – Юрген Клопп (Германия)
- 4 – Диего Симеоне (Аргентина)
- 3 – Луис Энрике (Испания)
- 3 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 3 – Зинедин Зидан (Франция)
- 3 – Карло Анчелотти (Италия)
- 3 – Жозе Моуриньо (Португалия)
