  Костышин и Протченко выбрали стартовые составы на матч Колос – Кудровка
08 мая 2026, 14:21 | Обновлено 08 мая 2026, 15:15
Костышин и Протченко выбрали стартовые составы на матч Колос – Кудровка

Поединок 27-го тура Премьер-лиги состоится в пятницу, 8 мая, в 15:30 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua. Руслан Костышин и Александр Протченко

В матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в пятницу, 8 мая, встретятся «Кудровка» из Черниговской области и «Колос» из Ковалевки.

Наставники команд – Руслан Костышин и Александр Протченко – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Колос» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 43 балла. «Кудровка» разместилась на 13-й позиции, имея в своем активе 22 пункта.

В предыдущем матче подопечные Костышина разгромили «Александрию» со счетом 3:0, а дебютант элитного дивизиона сыграл вничью с киевской «Оболонью» (1:1).

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Теллес, Гагнидзе, Ррапай, Салабай, Кане, Тахири

Кудровка: Яшков, Коллахуазо, Векляк, Фарина, Мачелюк, Думанюк, Кая Макоссо, Сторчоус, Козак, Морозко, Овусу

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Колос – Кудровка:

