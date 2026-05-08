Костышин и Протченко выбрали стартовые составы на матч Колос – Кудровка

В матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в пятницу, 8 мая, встретятся «Кудровка» из Черниговской области и «Колос» из Ковалевки.

Наставники команд – Руслан Костышин и Александр Протченко – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

«Колос» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 43 балла. «Кудровка» разместилась на 13-й позиции, имея в своем активе 22 пункта.

В предыдущем матче подопечные Костышина разгромили «Александрию» со счетом 3:0, а дебютант элитного дивизиона сыграл вничью с киевской «Оболонью» (1:1).

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Теллес, Гагнидзе, Ррапай, Салабай, Кане, Тахири

Кудровка: Яшков, Коллахуазо, Векляк, Фарина, Мачелюк, Думанюк, Кая Макоссо, Сторчоус, Козак, Морозко, Овусу

