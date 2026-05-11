Бавария открыла переговоры о трансфере игрока за 100+ млн

По информации британских СМИ, Бавария уже открыла переговоры с Ньюкаслом по поводу трансфера атакующего полузащитника Энтони Гордона.

Сообщается, что английский клуб готов рассмотреть предложения, а сам Гордон не против попробовать себя в немецком гранде, однако Баварии нужно быть готово заплатить 100+ миллионов евро.

Известно, что контракт Гордона истекает в 2030 году.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.