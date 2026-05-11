  Бавария открыла переговоры о трансфере игрока за 100+ млн
Англия
11 мая 2026, 18:39 | Обновлено 11 мая 2026, 18:51
Бавария открыла переговоры о трансфере игрока за 100+ млн

Гордон может оказаться в Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

По информации британских СМИ, Бавария уже открыла переговоры с Ньюкаслом по поводу трансфера атакующего полузащитника Энтони Гордона.

Сообщается, что английский клуб готов рассмотреть предложения, а сам Гордон не против попробовать себя в немецком гранде, однако Баварии нужно быть готово заплатить 100+ миллионов евро.

Известно, что контракт Гордона истекает в 2030 году.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Ньюкасл трансферы Энтони Гордон трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
