  4. Шахтер, проиграв Кристал Пелас, потерпел «юбилейное» поражение в еврокубках
08 мая 2026, 11:01 | Обновлено 08 мая 2026, 11:05
Шахтер, проиграв Кристал Пелас, потерпел «юбилейное» поражение в еврокубках

Горняки 70-й раз уступили хозяевам в еврокубках

Getty Images/Global Images Ukraine

Поражение от «Кристал Пэлас» (1:2) стало 70-м для «Шахтера» на чужих полях в еврокубках. 42 раза горняки уступали хозяевам в Лиге чемпионов, 22 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 4 – в Кубке кубков, по 1 – в Лиге конференций и Кубке Интертото. Оранжево-черные проигрывали в гостях командам из 20 стран. При этом чаще других терпели поражение на выезде от клубов из Испании, Италии – по 10 раз, Англии – 9, Германии – 8 и Франции – 5.

К слову, проигрыш «Шахтера» стал 40-м для украинских коллективов в поединках с английскими командами, а также 20-м для наших клубов на чужих полях в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» гостевые поражения Шахтера в еврокубках

Поражение

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1-е

24.11.1976

КУ

1/8

Ювентус

0:3

10-е

13.08.1998

КУ

КР

Цюрих

0:4

20-е

17.09.2002

КУ

1/64

Аустрия

1:5

30-е

15.08.2007

ЛЧ

КР3

Зальцбург

0:1

40-е

01.11.2011

ЛЧ

ГТ

Зенит

0:1

50-е

03.08.2016

ЛЧ

КР3

Янг Бойз

0:2

60-е

24.11.2021

ЛЧ

ГТ

Интер

0:2

70-е

07.05.2026

ЛК

1/2

Кристал Пэлас

1:2

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

