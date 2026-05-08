Шахтер, проиграв Кристал Пелас, потерпел «юбилейное» поражение в еврокубках

Поражение от «Кристал Пэлас» (1:2) стало 70-м для «Шахтера» на чужих полях в еврокубках. 42 раза горняки уступали хозяевам в Лиге чемпионов, 22 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 4 – в Кубке кубков, по 1 – в Лиге конференций и Кубке Интертото. Оранжево-черные проигрывали в гостях командам из 20 стран. При этом чаще других терпели поражение на выезде от клубов из Испании, Италии – по 10 раз, Англии – 9, Германии – 8 и Франции – 5.

К слову, проигрыш «Шахтера» стал 40-м для украинских коллективов в поединках с английскими командами, а также 20-м для наших клубов на чужих полях в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» гостевые поражения Шахтера в еврокубках

Поражение Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1-е 24.11.1976 КУ 1/8 Ювентус 0:3 10-е 13.08.1998 КУ КР Цюрих 0:4 20-е 17.09.2002 КУ 1/64 Аустрия 1:5 30-е 15.08.2007 ЛЧ КР3 Зальцбург 0:1 40-е 01.11.2011 ЛЧ ГТ Зенит 0:1 50-е 03.08.2016 ЛЧ КР3 Янг Бойз 0:2 60-е 24.11.2021 ЛЧ ГТ Интер 0:2 70-е 07.05.2026 ЛК 1/2 Кристал Пэлас 1:2

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.