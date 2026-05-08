Шахтер, проиграв Кристал Пелас, потерпел «юбилейное» поражение в еврокубках
Горняки 70-й раз уступили хозяевам в еврокубках
Поражение от «Кристал Пэлас» (1:2) стало 70-м для «Шахтера» на чужих полях в еврокубках. 42 раза горняки уступали хозяевам в Лиге чемпионов, 22 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 4 – в Кубке кубков, по 1 – в Лиге конференций и Кубке Интертото. Оранжево-черные проигрывали в гостях командам из 20 стран. При этом чаще других терпели поражение на выезде от клубов из Испании, Италии – по 10 раз, Англии – 9, Германии – 8 и Франции – 5.
К слову, проигрыш «Шахтера» стал 40-м для украинских коллективов в поединках с английскими командами, а также 20-м для наших клубов на чужих полях в Лиге конференций.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» гостевые поражения Шахтера в еврокубках
Поражение
Дата
Ранг
Стадия
Соперник
Счет
1-е
24.11.1976
КУ
1/8
Ювентус
0:3
10-е
13.08.1998
КУ
КР
Цюрих
0:4
20-е
17.09.2002
КУ
1/64
Аустрия
1:5
30-е
15.08.2007
ЛЧ
КР3
Зальцбург
0:1
40-е
01.11.2011
ЛЧ
ГТ
Зенит
0:1
50-е
03.08.2016
ЛЧ
КР3
Янг Бойз
0:2
60-е
24.11.2021
ЛЧ
ГТ
Интер
0:2
70-е
07.05.2026
ЛК
1/2
Кристал Пэлас
1:2
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
