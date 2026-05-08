Леоненко раскритиковал Турана, сказав о Ротане: «Я уже термин придумал»

08 мая 2026, 13:02 | Обновлено 08 мая 2026, 13:54
Виктор Леоненко раскритиковал главного тренера донецкого Шахтера Арду Турана

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко раскритиковал главного тренера донецкого Шахтера Арду Турана после вылета «горняков» из Лиги конференций.

– Шахтер при Туране играет очень прямолинейно из-за контроля мяча. Почему не попытались сыграть на контратаках за счет скорых бразильцев?

– Это не прямолинейность, а такая тактика. Вспомни, у Ротаня то же самое было. Тактика ради тактики: мы контролируем мяч, а моментов ни хр*на не создаем. Я уже термин придумал – «бесполезный контроль мяча». Плюс сами себе привозим.

Давай разбирать первый гол, который не засчитали. Человек просто выбивает, выигрывает мяч головой и все уже гол. Хорошо, что там пару сантиметров вне игры было. А второй гол? Где Бондарь был? Человек тактически неправильно стоял не на своем месте. Когда такие вопросы задаешь, становится ясно, почему Шахтер не обыграл Кристал Пэлас. Хотя англичане ничего особенного не делают – просто дерутся и бегут.

– Выходит, Туран не может подстроиться под соперника?

– Технические команды вторым номером играть не умеют, как не умеют отбирать. Заставить их быстро атаковать мог разве что Луческу — тогда Шахтер контролировал мяч и имел кучу моментов. А здесь исполнители другого плана. Они вроде бы и технические, ничего не предъявишь, а моменты начинаешь считать — их нет!

Лига конференций – это наш уровень. Мы только в этом турнире можем набирать очки, и это – не все наши команды, – сказал Леоненко.

Донецкий Шахтер вылетел из Лиги конференций, проиграв Кристал Пэлас. В финале подопечные Оливера Гласнера встретятся с испанским Райо Вальекано.

Вітьйок,  ти обережно з такими заявами, бо так можна і без зарплати від Рената залишитися.😊
Вітьйок, міський блазень,йому можно все.
