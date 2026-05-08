Ризнык рассказал, что Туран сказал игрокам Шахтера после вылета из ЛК

Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризник прокомментировал поражение от лондонского «Кристал Пэлас» (1:2, 2:5 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сезона 2025/26:

– Дмитрий, для «Шахтера» завершился этот яркий еврокубковый путь. Каким оказался этот сезон?

– Действительно, для команды завершился еврокубковый сезон. Жаль, но не стыдно – мы провели неплохой сезон и приобрели колоссальный опыт в еврокубках, который важен для реализации дальнейших планов.

– Как ощущается то, что команда остановилась в шаге от финала?

– Конечно, хотелось сыграть в финале. Пройти такой путь и остановиться в шаге от финала – это дорого стоит. Отдавались полностью, каждый хотел добраться до финала. Впрочем, это часть футбола – будем двигаться вперед и становиться сильнее.

– Какие главные достижения в ходе этой еврокубковой кампании ты мог бы выделить?

– Выход в полуфинал. Для нас это очень ценный опыт на будущее.

– Можешь ли ты сказать, что этот еврокубковый опыт стал для тебя самым ярким в карьере?

– Да! На таких стадиях, в полуфинале я еще никогда в жизни не был, надеюсь, это не в последний раз. Будем работать, чтобы в дальнейшем проходить дальше и побеждать.

– Что после матча в раздевалке говорил Арда Туран?

– Поблагодарил за самоотдачу. Все понимают, что этот сезон давался нелегко, и он также переживал вместе с нами, поэтому поблагодарил и сказал, что гордится нами.

– На протяжении этого еврокубкового сезона во всех уголках мира «Шахтер» поддерживали болельщики, находили возможность и время, чтобы болеть за команду вживую. Что ты хотел бы им сказать?

– Только слова благодарности! Спасибо каждому, кто приходил на стадион, верил и болел за нас. Мы отдавали все силы, к сожалению, не прошли в финал, однако на матчах чувствовалась ваша поддержка. Спасибо каждому и низкий поклон.