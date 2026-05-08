08 мая 2026, 02:44 |
Защитник Кристал Пэлас: «Мы знали, что должны это сделать»

Тайрик Митчелл прокомментировал победу над «Шахтером»

Левый защитник лондонского «Кристал Пэлас» Тайрик Митчелл прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1, 5:2 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сезона 2025/26:

«Это невероятно. Это прекрасное чувство, и я не смог бы описать его лучше. Я рад, что нахожусь здесь вместе со всеми — с болельщиками, своими партнерами по команде — и что нам удалось снова выйти в финал.

Мы знали, что у нас будут шансы, знали, что будем сильны в контратаках. Мы осознаем, насколько они сильны, насколько опасны, но знали, на что способны, и, к счастью, продемонстрировали это во втором тайме.

Это было чрезвычайно важно, думаю, это лишило их импульса. Мы смогли фактически решить судьбу матча с того момента, так что это был важный гол.

Мы знаем, насколько сильны в обороне. Мы часто сохраняем свои ворота сухими, хорошо защищаемся как команда и имеем прекрасных защитников. Мы знали, что способны закрыть ворота».

Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Ризнык рассказал, что Туран сказал игрокам Шахтера после вылета из ЛК
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Впервые за 20 лет. Сборная Украины установила историческое достижение
