Защитник Кристал Пэлас: «Мы знали, что должны это сделать»

Левый защитник лондонского «Кристал Пэлас» Тайрик Митчелл прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1, 5:2 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сезона 2025/26:

«Это невероятно. Это прекрасное чувство, и я не смог бы описать его лучше. Я рад, что нахожусь здесь вместе со всеми — с болельщиками, своими партнерами по команде — и что нам удалось снова выйти в финал.

Мы знали, что у нас будут шансы, знали, что будем сильны в контратаках. Мы осознаем, насколько они сильны, насколько опасны, но знали, на что способны, и, к счастью, продемонстрировали это во втором тайме.

Это было чрезвычайно важно, думаю, это лишило их импульса. Мы смогли фактически решить судьбу матча с того момента, так что это был важный гол.

Мы знаем, насколько сильны в обороне. Мы часто сохраняем свои ворота сухими, хорошо защищаемся как команда и имеем прекрасных защитников. Мы знали, что способны закрыть ворота».