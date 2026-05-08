08 мая 2026, 02:32
Вратарь Кристал Пэлас: «Это было тяжело»

Дин Хендерсон прокомментировал победу над «Шахтером»

Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь лондонского «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1, 5:2 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сезона 2025/26:

«Это невероятное достижение для футбольного клуба. Вы видите связь между игроками и болельщиками — это фантастика. Это просто невероятно.

Тренер пришел и вселил в команду веру в то, что мы можем выиграть любой матч. Конечно, это был тяжелый сезон, учитывая количество матчей, которые мы сыграли, — но мы снова вышли в финал, и это фантастика.

Было тяжело. Просто из-за количества матчей. В декабре и январе у нас был небольшой состав, но мы смогли пробиться в финал.

Когда ты выходишь из такого матча, как в прошлом сезоне, финал Кубка Англии, это придает уверенности и побуждает стремиться к новому. У нас также амбициозная группа игроков, не забывайте об этом.

Честно говоря, это просто невероятно — попасть в европейские соревнования с «Кристал Пэлас», не говоря уже о выходе в финал. Мы должны показать что-то особенное. Нам нужно вернуть то, чего мы заслуживаем — квалификацию в Лигу Европы».

Дмитрий Вус Источник: BBC
