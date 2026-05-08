Арда ТУРАН: «В перерыве я попросил игроков об этом»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал поражение от лондонского «Кристал Пэлас» (1:2, 2:5 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сезона 2025/26:

– Прежде всего, поздравляю «Кристал Пэлес» и их тренера. Они проделали отличную работу и достигли того, чего хотели. Если команда побеждает тебя и выходит в финал еврокубков, это, вероятно, означает, что они приняли больше правильных решений и действовали лучше, поэтому поздравляю нашего соперника. Что касается нас, мы очень расстроены. Я не могу смириться с вылетом. Я не хочу смириться с этим на стадии полуфинала. Потому что сегодня, на мой взгляд, мы играли на уровне, достаточном для того, чтобы пройти дальше в этом раунде, и мы были ближе к этому, чем может показаться. Но это часть жизни, часть этой игры, иногда так бывает. Будем учиться и извлечем из этого раунда полезные уроки. И никогда не отступим. Я горжусь своими игроками и нашим европейским путем и считаю, что мы отдали максимум, чтобы дать людям надежду в этом сезоне и в этих 20 еврокубковых матчах. Именно поэтому я горжусь игроками, и мы будем двигаться дальше.

– Могли бы вы выделить любимый момент этого сезона? Возможно, это победа над «Бешикташем» в самом начале или невероятный гол Изаки в ворота «АЗ Алкмара» и победа 3:0? Может, один конкретный момент или матч, который вы могли бы назвать любимым.

– Мой любимый момент – это сейчас, когда мы в полуфинале. Лучший и самый счастливый момент для меня – это всегда самый высокий уровень, которого я достигаю, и сейчас это именно он. Конечно, я очень расстроен и извлеку из этого сезона как самые печальные, так и самые счастливые уроки. Именно это я и постараюсь сделать. И именно то, что я получаю от вас такую благодарность, могу отвечать на ваш вопрос и давать людям надежду, считаю, делает этот момент лучшим для меня в этом сезоне.

– У вас очень молодая команда. Трудно ли было с такими молодыми футболистами противостоять опытным соперникам «Кристал Пэлес»?

– С точки зрения уровня и стиля обе стороны играли так, как и хотели, именно поэтому мы должны уважать обе команды. Что касается игроков, то я уже говорил: мы на многих позициях равны с ними, а на некоторых, считаю, даже сильнее по качеству. Так будет и в будущем. Если говорить о тренерах, то, на мой взгляд, у них более опытный и сильный тренер.

– Что вы сказали игрокам в перерыве? И второй вопрос: правдивы ли разговоры об интересе к вам со стороны «Галатасарая»?

– Что касается того, что я сказал своим футболистам в перерыве: я сказал, что они играют правильно и должны продолжать так же, только попросил их больше обращать внимание на определенные детали. Например, Пино прессинговал слева, и я сказал полузащитникам заходить в треугольники и открываться под передачу. Также я попросил не играть преждевременно через центральную зону поля. Я сказал им просто обратить внимание на такие детали, потому что они действовали великолепно и сделали все возможное в этом матче с учетом тактики.

Им нужно было лишь лучше играть в определенных эпизодах. Что касается второго вопроса, это то, что мне не совсем комфортно обсуждать, ведь я воспитанник «Галатасарая» и сейчас у них замечательный тренер – тренер, который вошел в историю. Я и мои близкие всегда его поддерживаем, в наших мыслях никогда не было ничего подобного. Считаю, что он — лучший вариант для «Галатасарая» на данный момент. Со своей стороны «Шахтер» дал мне эту возможность после работы в «Эюпспоре». Я не тот человек, который думает о деньгах и принимает решения, исходя из этого. Никогда в жизни. Сейчас я отдаю себя «Шахтеру» всем сердцем и разумом. Я проявляю уважение к футболке «Шахтера», а также к Ринату Ахметову, Сергею Палкину и Дарио Срне, которые дали мне шанс тренировать эту команду. В профессиональной жизни никогда не знаешь, как все сложится. Но мы движемся вместе, всегда принимаем решения совместно, и я уважаю то, как мы работаем. Я люблю этот клуб, у меня большие мечты о его будущем. И если мне дали этот шанс, я никогда в жизни не повернусь спиной.