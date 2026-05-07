Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Начало камбека? Шахтер отыграл гол у Кристал Пэлас
Лига конференций
07 мая 2026, 22:39 |
622
0

ВИДЕО. Начало камбека? Шахтер отыграл гол у Кристал Пэлас

Забитым мячом отличился Эгиналду

07 мая 2026, 22:39 |
622
0
ВИДЕО. Начало камбека? Шахтер отыграл гол у Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче полуфинала Лиги конференций 7 мая «Кристал Пэлас» принимает «Шахтер» на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

На 34-й минуте благодаря голу бразильского вингера «горняков» Эгиналду счет встречи стал равным, 1:1, но по сумме матчей украинская команда все еще проигрывает, 2:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эгиналду получил передачу в штрафной площади и вторым касанием пробил точно в левый верхний угол ворот соперника.

ВИДЕО. Начало камбэка? «Шахтер» отыграл гол у «Кристал Пэлас»

По теме:
Плохие новости. Шахтеру пришлось заменить игрока в 1-м тайме игры с Пелас
ВИДЕО. Все-таки пропустили: Педро Энрике отличился автоголом
Кристал Пэлас – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кристал Пэлас Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига конференций Кристал Пэлас - Шахтер Эгиналду
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Футбол | 07 мая 2026, 08:28 2
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины

Ермаков может перейти в житомирский клуб

ВИДЕО. Позор или французский? Что выкрикнул Сафонов после выхода в финал ЛЧ
Футбол | 07 мая 2026, 15:32 21
ВИДЕО. Позор или французский? Что выкрикнул Сафонов после выхода в финал ЛЧ
ВИДЕО. Позор или французский? Что выкрикнул Сафонов после выхода в финал ЛЧ

Матвей невнятно высказался после матча против «Баварии»

Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Футбол | 07.05.2026, 07:03
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
БЕКХЭМ: «В первый год в ПСЖ Энрике просто жил на базе»
Футбол | 07.05.2026, 22:34
БЕКХЭМ: «В первый год в ПСЖ Энрике просто жил на базе»
БЕКХЭМ: «В первый год в ПСЖ Энрике просто жил на базе»
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Футбол | 07.05.2026, 07:38
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 17
Футбол
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 12
Футбол
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 7
Футбол
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Впервые за 20 лет. Сборная Украины установила историческое достижение
Впервые за 20 лет. Сборная Украины установила историческое достижение
06.05.2026, 00:56 1
Хоккей
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
06.05.2026, 00:08 3
Бокс
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем