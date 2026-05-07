ВИДЕО. Начало камбека? Шахтер отыграл гол у Кристал Пэлас

В ответном матче полуфинала Лиги конференций 7 мая «Кристал Пэлас» принимает «Шахтер» на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

На 34-й минуте благодаря голу бразильского вингера «горняков» Эгиналду счет встречи стал равным, 1:1, но по сумме матчей украинская команда все еще проигрывает, 2:4.

Эгиналду получил передачу в штрафной площади и вторым касанием пробил точно в левый верхний угол ворот соперника.

ВИДЕО. Начало камбэка? «Шахтер» отыграл гол у «Кристал Пэлас»