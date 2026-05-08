Решение принято. Гасперини нашел новую команду для Довбика

«Рома» может провести серьезные изменения в линии атаки уже этим летом, а будущее Артема Довбика в клубе оказалось под большим вопросом.

По информации итальянских СМИ, римляне готовы к варианту обмена украинца на Роберто Пикколи из «Фиорентины».

Сообщается, что украинский форвард не смог полностью адаптироваться к требованиям главного тренера Джан Пьеро Гасперини, который уже одобрил его обмен.

Последний матч Довбик провел еще в начале января, после чего получил тяжелую травму бедра и перенес операцию. Из-за этого украинец фактически пропустил вторую часть сезона и теперь считается одним из кандидатов на уход из клуба.