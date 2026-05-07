  4. Гарри КЕЙН: «Он должен был получить красную карточку. Как это можно?»
Гарри КЕЙН: «Он должен был получить красную карточку. Как это можно?»

Нападающий «Баварии» раскритиковал арбитра матча против «ПСЖ»

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал действия арбитра Жоау Пинейру в ничейном ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против парижского «Пари Сен-Жермен» (1:1, 5:6 по сумме двух встреч):

«Сейчас я просто разочарован. В этом году мы были чрезвычайно близки к победе. Конечно, мы мечтали выиграть все титулы. Мы достаточно сильны, чтобы достичь именно этого. Именно поэтому сейчас, конечно, очень больно.

Думаю, каждый, кто смотрел матч, будет зол на судью. Как можно на прошлой неделе фиксировать игру рукой, а на этой — нет? Мендеш должен был получить красную карточку. Почему-то судья изменил свое мнение. Так бывает: чтобы пройти дальше, за два матча нужно иметь на своей стороне немного везения. И именно эти мелкие детали могут решить исход».

судейство судьи (арбитры) Бавария Ян-Кристиан Дрезен ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Гарри Кейн
Дмитрий Вус Источник: Sport Bild
Украинская ассоциация футбола на рассматривает сотрудничество с бывшим тренером «Динамо»

Авторитетный специалист не верит в итоговую победу украинской команды

Ганьба ганьбівська, огидне відчуття несправедливості
