Гарри КЕЙН: «Он должен был получить красную карточку. Как это можно?»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал действия арбитра Жоау Пинейру в ничейном ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против парижского «Пари Сен-Жермен» (1:1, 5:6 по сумме двух встреч):

«Сейчас я просто разочарован. В этом году мы были чрезвычайно близки к победе. Конечно, мы мечтали выиграть все титулы. Мы достаточно сильны, чтобы достичь именно этого. Именно поэтому сейчас, конечно, очень больно.

Думаю, каждый, кто смотрел матч, будет зол на судью. Как можно на прошлой неделе фиксировать игру рукой, а на этой — нет? Мендеш должен был получить красную карточку. Почему-то судья изменил свое мнение. Так бывает: чтобы пройти дальше, за два матча нужно иметь на своей стороне немного везения. И именно эти мелкие детали могут решить исход».