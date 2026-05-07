Бавария забила 175 голов в сезоне во всех турнирах

Ближайший преследователь мюнхенцев среди команд топ-5 лиг забил на 37 мячей меньше

Getty Images/Global Images Ukraine

Гол Гарри Кейна в полуфинальном ответном матче против ПСЖ стал для Баварии 175-м в сезоне во всех турнирах.

Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов мюнхенцы уверенно лидируют по данному показателю.

Ближайшим преследователем Баварии является Барселона, забившая в сезоне на 37 голов меньше (138)!

Третьим в данном рейтинге расположен ПСЖ со 123 забитыми мячами.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 175 – Бавария
  • 138 – Барселона
  • 123 – ПСЖ
  • 120 – Манчестер Сити
  • 116 – Арсенал
  • 112 – Реал
  • 110 – Интер
  • 109 – Атлетико
  • 105 – Челси
  • 100 – Штутгарт

Баварии осталось забить всего 15 голов в сезоне 2025/26 для того, чтобы повторить достижения Барселоны в сезоне 2011/12 – 190 голов во всех турнирах.

Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне во всех турнирах

  • 190 – Барселона (2011/12)
  • 176 – Манчестер Сити (2018/19)
  • 176 – ПСЖ (2024/25)
  • 175 – Реал (2011/12)
  • 175 – Барселона (2014/15)
  • 175 – Бавария (2025/26)
  • 174 – Барселона (2024/25)
  • 173 – Реал (2016/17)
  • 173 – Барселона (2015/16)
  • 171 – ПСЖ (2017/18)
  • 171 – Барселона (2016/17)

Упомянем также, в каких турнирах Бавария забила 175 голов в текущем сезоне.

175 голов Баварии в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 116 – Бундеслига
  • 43 – Лига чемпионов
  • 14 – Кубок Германии
  • 2 – Суперкубок Германии
