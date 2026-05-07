Бавария забила 175 голов в сезоне во всех турнирах

Гол Гарри Кейна в полуфинальном ответном матче против ПСЖ стал для Баварии 175-м в сезоне во всех турнирах.

Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов мюнхенцы уверенно лидируют по данному показателю.

Ближайшим преследователем Баварии является Барселона, забившая в сезоне на 37 голов меньше (138)!

Третьим в данном рейтинге расположен ПСЖ со 123 забитыми мячами.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах

175 – Бавария

138 – Барселона

123 – ПСЖ

120 – Манчестер Сити

116 – Арсенал

112 – Реал

110 – Интер

109 – Атлетико

105 – Челси

100 – Штутгарт

Баварии осталось забить всего 15 голов в сезоне 2025/26 для того, чтобы повторить достижения Барселоны в сезоне 2011/12 – 190 голов во всех турнирах.

Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне во всех турнирах

190 – Барселона (2011/12)

176 – Манчестер Сити (2018/19)

176 – ПСЖ (2024/25)

175 – Реал (2011/12)

175 – Барселона (2014/15)

175 – Бавария (2025/26)

174 – Барселона (2024/25)

173 – Реал (2016/17)

173 – Барселона (2015/16)

171 – ПСЖ (2017/18)

171 – Барселона (2016/17)

Упомянем также, в каких турнирах Бавария забила 175 голов в текущем сезоне.

175 голов Баварии в сезоне 2025/26 во всех турнирах