Бавария забила 175 голов в сезоне во всех турнирах
Ближайший преследователь мюнхенцев среди команд топ-5 лиг забил на 37 мячей меньше
Гол Гарри Кейна в полуфинальном ответном матче против ПСЖ стал для Баварии 175-м в сезоне во всех турнирах.
Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов мюнхенцы уверенно лидируют по данному показателю.
Ближайшим преследователем Баварии является Барселона, забившая в сезоне на 37 голов меньше (138)!
Третьим в данном рейтинге расположен ПСЖ со 123 забитыми мячами.
Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 175 – Бавария
- 138 – Барселона
- 123 – ПСЖ
- 120 – Манчестер Сити
- 116 – Арсенал
- 112 – Реал
- 110 – Интер
- 109 – Атлетико
- 105 – Челси
- 100 – Штутгарт
Баварии осталось забить всего 15 голов в сезоне 2025/26 для того, чтобы повторить достижения Барселоны в сезоне 2011/12 – 190 голов во всех турнирах.
Команды топ-5 европейских лиг с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне во всех турнирах
- 190 – Барселона (2011/12)
- 176 – Манчестер Сити (2018/19)
- 176 – ПСЖ (2024/25)
- 175 – Реал (2011/12)
- 175 – Барселона (2014/15)
- 175 – Бавария (2025/26)
- 174 – Барселона (2024/25)
- 173 – Реал (2016/17)
- 173 – Барселона (2015/16)
- 171 – ПСЖ (2017/18)
- 171 – Барселона (2016/17)
Упомянем также, в каких турнирах Бавария забила 175 голов в текущем сезоне.
175 голов Баварии в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 116 – Бундеслига
- 43 – Лига чемпионов
- 14 – Кубок Германии
- 2 – Суперкубок Германии
