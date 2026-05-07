  4. Мбаппе на 99,9% выиграл Золотую бутсу
07 мая 2026, 18:11
Мбаппе на 99,9% выиграл Золотую бутсу

Килиан Мбаппе станет лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В ночь на четверг определилась пара финалистов Лиги чемпионов. Проходу «ПСЖ» в споре с «Баварией» (5:4 и 1:1) радовались не только во Франции, но и кое-кто в стане «Реала».

Результат полуфинала в Мюнхене на 99,9% гарантировал форварду мадридцев Килиану Мбаппе «Золотую бутсу» Лиги чемпионов. «Бланкос» выбыли на стадии 1/4 финала, но лидер их атак наколотил 15 мячей. Обойти его мог только голеадор «Баварии» Гарри Кейн, у которого 14 голов в активе.

По 10 раз поражали ворота соперников Энтони Гордон из «Ньюкасла», Хулиан Альварес из «Атлетико» и Хвича Кварацхелия из «ПСЖ». Чисто теоретические шансы обойти Мбаппе есть только у грузина.

Руслан Полищук Sport.ua
